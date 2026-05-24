River Plate vs Belgrano EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Liga Argentina Apertura 2026

Argentina

¿La gloria para el Millonario o un nuevo batacazo histórico del Pirata? ¡La gran final del fútbol argentino se define este domingo en Córdoba y el partido entre River Plate y Belgrano promete ser una absoluta locura llena de tensión! Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos se plantan en el Estadio Mario Alberto Kempes a partido único para decidir quién se queda con el Torneo Apertura, reviviendo un duelo con un morbo gigantesco por el antecedente histórico de la promoción de 2011.

River Plate llega con la chapa de candidato y con la obligación absoluta de levantar la copa ante su gente para sellar de una vez por todas su clasificación directa a la próxima Copa Libertadores.

En las Semifinales vencieron 1-0 al Rosario Central, mientras que a media semana apenas empataron en casa 1-1 ante el Bragantino en la Copa Sudamericana.

Pero cuidado, porque Belgrano es la auténtica revelación del torneo y juega con la gran ventaja de estar en su provincia. Lo increíble es que el Pirata vuelve a buscar una hazaña con Ricardo Zielinski en el banco de suplentes y con un Franco el Mudo Vázquez comandando al equipo en la cancha a sus 37 años.

El Pirata dejó fuera a Argentinos Jrs en las semifinales después de vencerlos por la vía penal.

Los pronósticos ven un partido sumamente cerrado donde River saldrá a proponer el juego ofensivo, pero Belgrano sabe perfectamente cómo pararse de contragolpe para lastimar.

Para ti, ¿quién levanta el título de campeón del Apertura? ¿Festeja el Millonario o el Pirata hace historia en el Kempes?

Nuestro pronóstico: El River Plate impondrá su jerarquía y calidad para quedarse con la victoria 2-1 en un duelo muy cerrado y competido, como suelen ser las finales argentinas. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 24, 2026