Written by: mayo 24, 2026 Serie A

Milán vs Cagliari EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 38 Serie A 2025-26

Cagliari vs Milán

¿El Milan a la Champions o una tragedia de última hora en San Siro? ¡La última jornada de la Serie A se vive con el drama a tope y los rossoneros se juegan la temporada completa recibiendo al Cagliari! Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El equipo de Massimiliano Allegri tiene el destino en sus propias manos, pero en una definición donde cuatro equipos pelean por dos boletos a la Champions, un paso en falso los puede dejar fuera de todo en lo que sería un gran fracaso para ellos.

El Milan llega con la urgencia de ganar en casa para no tener que sacar la calculadora ni depender de lo que hagan la Roma, la Juventus o el Como. Aunque han tenido un cierre de año bastante irregular, la historia juega a su favor, ya que han ganado 18 de sus últimos 21 partidos como locales ante este rival. 

Por su parte, el Cagliari llega en plena tranquilidad tras asegurar la salvación la semana pasada donde vencieron 2-1 al Torino, por lo que jugarán sueltos en patio ajeno buscando arruinarle la fiesta a los de casa.

Los pronósticos ven una victoria muy trabajada para el Milan debido a la enorme necesidad que tienen de asegurar los tres puntos. 

Para ti, ¿quién se lleva este encuentro? ¿Sella el Milan su boleto europeo o el Cagliari da la sorpresa en San Siro? 

Nuestro pronóstico: A pesar de su irregularidad este año, el Milán suele hacerse fuertes en casa, no será fácil, pero los vemos ganando 1-0. ¿Cuál es el tuyo?

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