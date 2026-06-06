Bolivia vs Escocia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

FULL TIME: Bolivia 0-4 Scotland.



A big win and a clean sheet in our final @FIFAWorldCup warm-up match.#BOLSCO | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BcLtfl3iFQ — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 6, 2026

¿El ritmo mundialista del Ejército de Tartán o el inicio de la renovación de la Verde? ¡La preparación final rumbo a la Copa del Mundo 2026 nos regala un sábado sumamente atractivo cuando Bolivia se enfrente a Escocia en un duelo amistoso que promete sacar chispas. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El conjunto sudamericano llega muy dolido tras no conseguir su boleto a la Copa del Mundo, mientras que los europeos quieren demostrar que su ritmo de juego está listo para la justa veraniega.

La selección de Bolivia se quedó con el corazón roto en marzo al quedarse a un solo paso de calificar al Mundial, perdiendo la final del repechaje intercontinental frente a Irak.

A pesar del trago amargo, la directiva ratificó al estratega Óscar Villegas, quien ha decidido encarar este partido con un enfoque sumamente experimental e inyectando sangre joven al plantel pensando a largo plazo en la Copa América 2028.

Sin nada que perder, los juveniles bolivianos saldrán a morder en toda la cancha para intentar cerrarle los circuitos a la ofensiva escocesa y regalarse un resultado de prestigio internacional.

Del otro lado, la selección de Escocia llega a este compromiso con las maletas completamente listas para romper una dolorosa sequía de 28 años sin asistir a una Copa del Mundo.

Tras haber liderado su grupo europeo de forma brillante por encima de Dinamarca, los dirigidos por Steve Clarke enderezaron el rumbo el fin de semana pasado al golear 4-1 a Curazao en Hampden Park.

Ubicados en el exigente Grupo C del Mundial junto a Brasil, Marruecos y Haití, Clarke aprovechará este ensayo general en suelo estadounidense para balancear las cargas y afinar los últimos detalles.

Los pronósticos esperan un partido dominado por la intensidad del cuadro europeo, proyectando que la jerarquía colectiva, el mayor ritmo competitivo y la motivación de Escocia por cerrar su preparación con el pie derecho terminen

Nuestro pronóstico: Escocia 3-0 ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 6, 2026