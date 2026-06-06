Inglaterra vs Nueva Zelanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

❌ NO PUDO SER PARA NUEVA ZELANDA



😞 La Selección de Tim Payne cayó ante Inglaterra por 1-0 en un amistoso internacional jugado en Tampa



⚽ Harry Kane marcó el gol



🇳🇿 Los oceánicos tendrán por delante el debut en el Mundial ante Irán el 15/6

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Los ingleses jugarán un ultimo… pic.twitter.com/HDbliG2eYe — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2026

¿El despertar del arsenal de los Tres Leones o la última llamada de Nueva Zelanda antes del Mundial? ¡La recta final de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 nos traslada este sábado a territorio de Florida, cuando la poderosa selección de Inglaterra se mida ante los All Whites en un duelo sumamente atractivo. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El conjunto de Thomas Tuchel salta a la cancha con la obligación de disipar las dudas y el pesimismo de su afición, mientras que los de Oceanía querrán corregir el rumbo en su último ensayo general.

La selección de Inglaterra llega a este compromiso con la urgencia de encontrar su mejor funcionamiento colectivo y dejar en el pasado los amargos tragos de la última fecha FIFA.

Bajo las órdenes del estratega alemán Thomas Tuchel, el cuadro británico dejó muchas dudas en marzo tras empatar con Uruguay y sufrir una histórica derrota ante Japón.

Sin embargo, Tuchel está listo para ponerle fin a los experimentos tácticos y mandar al terreno de juego a su cuadro de lujo.

Pero cuidado, que enfrente estará una escuadra de Nueva Zelanda que no tiene nada que perder y busca cerrar su preparación con el orgullo intacto.

Los All Whites hicieron historia al amarrar el boleto directo de Oceanía arrasando en su eliminatoria, pero la realidad actual fuera de su zona ha sido muy compleja, viniendo de ser goleados 4-0 ante Haití el pasado martes en este mismo suelo estadounidense.

El técnico Darren Bazeley sabe que medirse a una potencia de la UEFA es el escenario ideal para ajustar las tuercas antes de debutar en el exigente Grupo G del Mundial frente a Bélgica.

Los pronósticos esperan un partido dominado de principio a fin por la intensidad y el volumen de juego del cuadro europeo, proyectando que la enorme disparidad en las plantillas y el regreso de las piezas estelares de Inglaterra terminen abriendo el cerrojo de los All Whites de forma muy cómoda en el marcador.

Nuestro pronóstico: Inglaterra 4-0 ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 6, 2026