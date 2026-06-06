Venezuela vs Turquía EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¿El ritmo mundialista de Turquía o el orgullo de la Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo? ¡La recta final de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 nos regala un choque inédito este sábado cuando Turquía cierre sus ensayos enfrentando a Venezuela desde el Chase Stadium de la Florida. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El conjunto europeo busca amarrar una victoria definitiva que los llene de confianza antes de su esperado debut veraniego, mientras que los sudamericanos saltan a la cancha con la mente puesta en el futuro.

La selección de Turquía llega a este compromiso viviendo un momento sumamente especial al sellar su regreso a las Copas del Mundo tras 24 años de dolorosa ausencia.

De la mano del director técnico italiano Vincenzo Montella, el cuadro de las Estrellas Crecientes ha construido un bloque colectivo sumamente competitivo y equilibrado, presumiendo una racha de tres porterías en cero de forma consecutiva tras haber aplastado 4-0 a Macedonia a inicios de esta semana.

Ubicados en el exigente Grupo D junto al coanfitrión Estados Unidos, Australia y Paraguay, Montella sabe perfectamente que este partido en Miami es el escenario ideal para terminar de aclimatarse al entorno norteamericano, pulir los hilos de su ofensiva y evitar cualquier lesión de última hora.

Pero cuidado, que enfrente estará una escuadra de Venezuela que no viaja a Estados Unidos a pasear. La Vinotinto se quedó con el corazón roto al terminar en la octava posición de la CONMEBOL a solo dos puntos del repechaje, pero lejos de caerse, el proyecto arranca una nueva etapa bajo la batuta de un histórico de su zaga como Oswaldo Vizcarrondo.

Con ganas de sacudirse el trago amargo de la pasada fecha FIFA donde cayeron ante Uzbekistán, los venezolanos saldrán decididos a pararse con mucha personalidad en el mediocampo y hacer un duelo digno.

Los pronósticos esperan un partido dinámico y dominado por la intensidad del cuadro europeo, proyectando que la tremenda solidez defensiva que ha impreso Vincenzo Montella y el rodaje competitivo con el que llega Turquía al torneo veraniego terminen imponiendo condiciones ante una Venezuela que apenas está asimilando la idea táctica de su nuevo timonel.

Nuestro pronóstico: Victoria de Turquía 2-0. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 6, 2026