Qatar vs El Salvador EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¿La última llamada de Julen Lopetegui antes del Mundial o el orgullo de la Selecta del Bolillo Gómez en Los Ángeles? ¡La recta final de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 nos regala un sábado sumamente interesante en territorio californiano cuando la selección de Catar se mida ante El Salvador en un duelo amistoso. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los asiáticos urgen de sacudirse las dudas y reencontrarse con el gol antes de su debut oficial, mientras que los centroamericanos quieren plantar cara y demostrar que su renovación va por muy buen camino.

La selección de Catar llega a este compromiso con las maletas prácticamente listas para encarar su segunda Copa del Mundo consecutiva, habiendo demostrado una gran personalidad al sellar su boleto a través de la siempre compleja eliminatoria de la Confederación Asiática.

Sin embargo, los dirigidos por el estratega español Julen Lopetegui no la han pasado nada bien en sus más recientes presentaciones, arrastrando una racha de cinco partidos sin conocer la victoria.

Ubicados en el exigente Grupo B junto al coanfitrión Canadá y Suiza, Lopetegui sabe que este ensayo es vital para ajustar las marcas en zona baja y en general en todo el campo.

Pero cuidado, que enfrente estará una escuadra salvadoreña que jugará con el cuchillo entre los dientes y con un tremendo apoyo en las tribunas de Los Ángeles.

La Selecta se quedó con las ganas de clasificar al Mundial al quedar fuera en la tercera ronda de la CONCACAF, pero lejos de caerse, el proyecto comandado por el experimentado Hernán Darío el «Bolillo» Gómez busca aprovechar estos sinodales internacionales de primer nivel para foguear a sus futbolistas.

Los pronósticos esperan un partido sumamente cerrado, estratégico y con pocas ocasiones claras en las áreas debido al momento que atraviesan ambas ofensivas, proyectando que la mayor jerarquía individual y la urgencia de Catar por cerrar su preparación con el pie derecho terminen inclinando la balanza de forma muy apretada en el marcador.

Nuestro pronóstico: Victoria de Qatar 2-0 ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 6, 2026