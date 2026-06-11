Canadá vs Bosnia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

¿Sabías que Canadá y Bosnia jamás se han enfrentado en toda su historia y hoy se juegan la vida en un estadio completamente lleno? ¡Arranca el Grupo B este viernes 12 de junio, en el Estadio de Toronto cuando el coanfitrión Canadá haga su debut oficial en el Mundial.

Tanto la Hoja de Maple como los Europeos saben que un triunfo este viernes sería dar un paso muy grande rumbo a la fase final.

Al ser organizador, Canadá llega con una preparación muy larga y minuciosa, enfocada en consolidar un bloque defensivo muy maduro y un ataque sumamente rápido en transiciones.

Cerraron su preparación el viernes pasado igualando 1-1 ante Irlanda, antes habían vencido a Uzbekistán y empatado ante Túnez.

En la otra cara de la moneda está Bosnia-Herzegovina; los europeos se clasificaron con autoridad tras una dura eliminatoria en la UEFA y llegan con la confianza decididos a tener un buen debut. Ellos cerraron su preparación el pasado sábado igualando 1-1 ante Panamá.

El partido será un auténtico choque de estilos. El arsenal canadiense saldrá a devorarse la cancha con la velocidad extrema de Tajon Buchanan y el olfato goleador de Jonathan David, sin embargo está confirmado que Alphonso Davies no tendrá actividad, lo que será una dura baja.

Pero cuidado, que la zaga de Bosnia es un auténtico muro y arriba tienen dinamita pura con el gran momento de Ermedin Demirović en la Bundesliga y la jerarquía de su eterno capitán de cuarenta años, Edin Džeko.

Por el factor de la localía y el control del ritmo, Canadá parte como ligero favorito. Los expertos proyectan un partido cerrado, estratégico y de pocos goles, donde la posesión canadiense terminará abriendo el candado europeo para un ajustado triunfo de los anfitriones.

Nuestro pronóstico: Victoria de Canadá 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 11, 2026