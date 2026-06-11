Corea del Sur vs República Checa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

¿Sabías que Corea del Sur tiene una ventaja secreta que podría destrozar por completo el debut de la República Checa en el Mundial? ¡Se cierra la primera fecha del Grupo A! Este jueves 11 de junio, la Perla Tapatía se enciende con el choque entre coreanos y checos en el Estadio Akron.

Un duelo estratégico que promete sacar chispas de principio a fin sabiendo que el ganador dará un paso casi definitivo rumbo a la siguiente ronda del torneo.

En el papel las fuerzas están muy niveladas, pero la logística dicta otra cosa. Corea del Sur eligió inteligentemente a Guadalajara como su campamento base para todo el torneo, por lo que llegan con semanas de total adaptación a los 1500 metros de altitud.

En cambio, la República Checa llega con el desgaste de un largo viaje de 1600 kilómetros desde su base en Dallas, lo que podría provocarles un arranque sumamente lento y pesado en la cancha.

El partido se va a definir en las áreas con un choque de auténticos titanes europeos. Toda la estrategia ofensiva de la República Checa buscará explotar el juego aéreo y los centros al corazón del área para su letal delantero Patrik Schick.

Pero cuidado, que la muralla coreana tiene con qué responder, liderada en la zaga central por el imponente y mundialmente cotizado defensor del Bayern Múnich, Kim Min-Jae, el hombre encargado de ponerle un candado absoluto a la ofensiva de la UEFA.

Por el factor del viaje y la altura, los pronósticos apuntan a que los asiáticos dominarán el ritmo inicial, proyectando como mínimo un empate sin goles en la primera mitad o una victoria ajustada de Corea del Sur aprovechando el ahogo físico de los europeos. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 11, 2026