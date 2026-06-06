Panamá vs Bosnia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¡FINAL DEL PARTIDO 📣!



Gran partido de #PanamáMayor🇵🇦 que empata contra Bosnia 🇧🇦 con gol de Jionany Ramos, y con esto terminan los partidos de preparación antes del debut en la @FIFAWorldCup 🏆.



🇵🇦 1-1 🇧🇦



🏟️ @Energizer_Park

📺 @tvmaxdeportes y @deportes_rpc #MareaQueLate pic.twitter.com/Qz4rjkP47k — FEPAFUT (@fepafut) June 6, 2026

¿El ritmo de la Marea Roja o el poderío físico de los Dragones Azules? ¡La recta final de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 nos regala un sábado de lujo cuando la selección de Panamá se mida ante Bosnia-Herzegovina en su último ensayo antes del debut mundialista. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas escuadras saltan a la cancha con la urgencia de afinar los últimos detalles colectivos y dejar las mejores sensaciones posibles.

La selección de Panamá llega a este compromiso con el tanque de confianza lleno y con ganas de demostrar que su crecimiento en la CONCACAF no es ninguna casualidad.

Tras haber saldado su fiesta de despedida en casa con una sólida victoria de 4-2 ante la República Dominicana, los dirigidos por Thomas Christiansen afrontan su examen definitivo en territorio neutral.

Christiansen sabe perfectamente que su zona baja tendrá que rozar la perfección tras los espacios que concedieron ante Brasil hace unos días, por lo que buscará ajustar las marcas en el mediocampo y aprovechar la velocidad por las bandas para vacunar a los europeos antes de encarar el durísimo Grupo L del Mundial, donde debutarán frente a Ghana.

Pero cuidado, que el sinodal de esta tarde será una aduana sumamente física y complicada. La selección de Bosnia-Herzegovina llega con la moral por las nubes tras haber firmado una repesca de locura en la UEFA, donde despacharon en una dramática tanda de penales a la mismísima selección de Italia.

Bajo el mando de Sergej Barbarez y comandados por el eterno olfato goleador de Edin Džeko, los Dragones Azules arrastran un imponente invicto de siete partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Sabiendo que comparten el Grupo B con el coanfitrión Canadá, los bosnios saldrán decididos a imponer condiciones y llegar con la confianza a tope.

Los pronósticos esperan un partido sumamente parejo, inteligente y muy disputado en el centro del campo, donde la prioridad de ambos técnicos por cuidar el físico de sus estrellas y evitar riesgos de cara al torneo veraniego termine equilibrando las acciones, proyectando un empate muy cerrado en el marcador final.

Nuestro pronóstico: Empate 1-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 6, 2026