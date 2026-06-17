Colombia vs Uzbekistán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

Colombia debuta en el Mundial 2026 ante una histórica Uzbekistán que quiere sorprender en el Estadio Azteca

El Grupo K de la Copa del Mundo 2026 entra en acción este miércoles 19 de junio con un duelo que enfrenta dos historias completamente distintas. La selección de Colombia, una de las escuadras más sólidas del continente americano, se mide a Uzbekistán, que disputará el primer Mundial de su historia y buscará convertir su debut en una noche inolvidable.

El escenario no podría ser más imponente: el Estadio Azteca será testigo de un choque donde los sudamericanos parten como amplios favoritos, aunque los asiáticos llegan con la ilusión de demostrar que pertenecen a la élite del fútbol internacional.

Colombia quiere comenzar con autoridad

La Tricolor aterriza en la Copa del Mundo atravesando uno de los mejores momentos de su ciclo bajo el mando de Néstor Lorenzo.

El combinado cafetero ha construido una identidad muy reconocible basada en la intensidad, el equilibrio defensivo y una ofensiva capaz de generar peligro constante por las bandas. La reciente victoria por 3-0 sobre Australia en su preparación confirmó que el equipo llega en óptimas condiciones para afrontar el torneo.

Colombia cuenta con una generación experimentada y talentosa. Luis Díaz será una de las principales armas ofensivas gracias a su velocidad y desequilibrio en el uno contra uno, mientras que James Rodríguez continúa siendo el cerebro creativo capaz de marcar diferencias con un pase o un disparo de larga distancia.

La intención de los sudamericanos es clara: sumar tres puntos desde el debut y tomar el control de un grupo que promete ser muy competitivo.

Uzbekistán vive el momento más importante de su historia

Para Uzbekistán, este partido representa mucho más que un simple debut mundialista.

Los Lobos Blancos lograron una clasificación histórica que marcó un antes y un después para el fútbol de su país. Ahora tendrán la oportunidad de competir contra algunas de las mejores selecciones del planeta y demostrar el crecimiento que han experimentado durante los últimos años.

La llegada de Fabio Cannavaro al banquillo ha generado una enorme expectativa. El técnico italiano ha trabajado intensamente en fortalecer la organización defensiva del equipo, consciente de que competir ante selecciones de mayor jerarquía exige disciplina táctica y máxima concentración.

En ataque, Uzbekistán deposita gran parte de sus esperanzas en su capitán, Eldor Shomurodov, quien intentará aprovechar cualquier espacio que pueda aparecer al contragolpe.

Las claves del partido

Todo apunta a un encuentro donde Colombia asumirá el protagonismo desde el primer minuto.

La posesión del balón y el control territorial deberían quedar en manos de los dirigidos por Lorenzo, que buscarán abrir espacios utilizando la movilidad de sus extremos y la creatividad de James Rodríguez entre líneas.

Por su parte, Uzbekistán intentará mantenerse compacto y reducir al máximo los espacios en campo propio. La actuación de Abdukodir Khusanov será fundamental para contener las constantes llegadas de Luis Díaz por los costados.

Si los asiáticos logran sostener el orden defensivo durante buena parte del encuentro, podrían mantener el marcador equilibrado. Sin embargo, resistir durante noventa minutos ante una ofensiva tan dinámica representa un desafío enorme.

Pronóstico Colombia vs Uzbekistán

Sobre el papel, Colombia cuenta con una plantilla superior en prácticamente todas las líneas del campo. La experiencia internacional de sus futbolistas, sumada al gran momento colectivo que atraviesa el equipo, la convierte en una de las favoritas para quedarse con los tres puntos.

Uzbekistán seguramente ofrecerá resistencia y buscará competir con orden, pero la diferencia de calidad debería terminar reflejándose en el marcador.

Pronóstico: Colombia 3-0 Uzbekistán.

Se espera un partido dominado por la Tricolor, con numerosas oportunidades de gol y una posesión ampliamente favorable para los sudamericanos. La velocidad de Luis Díaz, la visión de James Rodríguez y la profundidad ofensiva de Colombia podrían ser demasiado para una selección uzbeka que afronta el reto más importante de su historia futbolística.

Last modified: junio 17, 2026