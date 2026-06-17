Inglaterra vs Croacia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

Inglaterra y Croacia protagonizan uno de los duelos más atractivos de la primera jornada del Mundial 2026

El Grupo L de la Copa del Mundo 2026 arranca con un auténtico choque de gigantes este miércoles 17 de junio en el imponente AT&T Stadium de Dallas. Inglaterra y Croacia, dos selecciones acostumbradas a competir en las fases finales de los grandes torneos, se enfrentan en un partido que podría marcar el rumbo del liderato desde el primer día.

Los ingleses llegan como uno de los máximos candidatos al título, mientras que los croatas intentarán volver a demostrar que nunca deben ser subestimados cuando se trata de competir en una Copa del Mundo.

Inglaterra busca confirmar su candidatura al título

La selección inglesa inicia una nueva aventura mundialista bajo la dirección de Thomas Tuchel con la ilusión de poner fin a décadas de espera y conquistar nuevamente el trofeo más importante del fútbol.

Los Tres Leones llegan respaldados por una fase clasificatoria impecable, donde no solo consiguieron el boleto con autoridad, sino que además mantuvieron su portería invicta durante todo el proceso. A eso se suma una preparación positiva que incluyó una sólida victoria por 3-0 frente a Costa Rica.

La plantilla inglesa combina talento, juventud y experiencia en todas sus líneas. Declan Rice se ha convertido en el equilibrio del mediocampo, mientras que Jude Bellingham continúa consolidándose como uno de los futbolistas más completos del planeta.

En ataque, Inglaterra cuenta con recursos de sobra. La velocidad y desequilibrio de Bukayo Saka, junto con la capacidad goleadora de Harry Kane, convierten a los británicos en una de las ofensivas más peligrosas del campeonato.

Croacia apuesta por su experiencia y carácter competitivo

Pocas selecciones han demostrado tanta capacidad para competir en los grandes escenarios durante la última década como Croacia.

Los dirigidos por Zlatko Dalić vuelven a presentarse en una Copa del Mundo apoyados en una generación que ha protagonizado algunas de las páginas más importantes de la historia del fútbol croata.

Aunque los resultados recientes han generado ciertas dudas, especialmente tras derrotas frente a selecciones de primer nivel, nadie duda de la capacidad competitiva de un equipo que ha sabido crecer cuando más presión existe.

El liderazgo de Luka Modrić seguirá siendo fundamental. A pesar de los años, el legendario mediocampista continúa siendo el cerebro futbolístico del equipo, acompañado por la experiencia y calidad de Mateo Kovačić en la zona medular.

Croacia sabe que un resultado positivo en Dallas podría acercarlos enormemente a los octavos de final.

Las claves del partido

La batalla táctica en el mediocampo promete ser uno de los aspectos más interesantes del encuentro.

Inglaterra intentará imponer intensidad, presión alta y transiciones rápidas aprovechando la energía de Rice y Bellingham para recuperar balones cerca del área rival.

Por su parte, Croacia buscará controlar los tiempos del partido a través de la posesión y la experiencia de sus mediocampistas, tratando de reducir el ritmo frenético que suele proponer el conjunto inglés.

El duelo entre la juventud inglesa y la experiencia croata podría terminar siendo determinante para el desarrollo del encuentro.

Asimismo, la capacidad de Harry Kane para aprovechar cualquier oportunidad frente al arco puede marcar diferencias en un partido donde se esperan pocas ocasiones claras de gol.

Pronóstico Inglaterra vs Croacia

Sobre el papel, Inglaterra cuenta con una plantilla más profunda, mayor poder físico y un momento futbolístico más sólido que su rival.

Sin embargo, Croacia ha demostrado durante años que sabe competir como pocas selecciones en escenarios de máxima presión, por lo que no será un encuentro sencillo para los británicos.

Pronóstico: Inglaterra 2-0 Croacia.

Se espera un partido intenso, estratégico y muy disputado durante gran parte de los noventa minutos. No obstante, la profundidad de la plantilla inglesa, su fortaleza defensiva y el talento de sus figuras ofensivas deberían inclinar la balanza a favor de los Tres Leones, que podrían comenzar su camino mundialista con una victoria de enorme valor rumbo al liderato del Grupo L. ⚽🏆󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Last modified: junio 17, 2026