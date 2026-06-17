Portugal vs Congo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

Cristiano Ronaldo inicia su sexto Mundial con Portugal ante Congo que sueña con dar la sorpresa

La actividad del Grupo K de la Copa del Mundo 2026 arranca este miércoles 17 de junio con un duelo que pondrá frente a frente a una de las grandes favoritas al título y a una selección que vuelve al escenario mundial después de más de medio siglo de espera. Portugal se presenta en el Estadio de Houston para enfrentar a la República Democrática del Congo en un partido donde todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo.

La selección lusa llega con la obligación de comenzar con victoria su camino mundialista, mientras que los africanos buscarán apoyarse en su disciplina táctica para intentar protagonizar una de las primeras sorpresas del torneo.

Portugal quiere confirmar su candidatura al título

El conjunto dirigido por Roberto Martínez aterriza en el Mundial con una de las plantillas más completas y talentosas del campeonato.

Tras una fase clasificatoria dominante y una preparación positiva que incluyó triunfos importantes frente a rivales de nivel internacional, Portugal se perfila como uno de los equipos llamados a pelear por el trofeo.

La generación dorada portuguesa combina experiencia y juventud en todas sus líneas. Bruno Fernandes y Bernardo Silva son los encargados de marcar el ritmo del juego, mientras que Rafael Leão aporta desequilibrio constante por las bandas.

Y por supuesto, toda la atención recaerá sobre Cristiano Ronaldo. El capitán portugués afronta lo que podría ser su última participación mundialista y llega en gran momento de forma, manteniendo intacto su olfato goleador y su capacidad para decidir partidos importantes.

Portugal sabe que no puede permitirse tropiezos en un grupo donde cada punto puede ser determinante para asegurar el liderato.

La República Democrática del Congo regresa al escenario mundial

La historia ya está escrita para los Leopardos. Después de 52 años de ausencia, la República Democrática del Congo vuelve a disputar una Copa del Mundo y lo hace con la ilusión de competir dignamente frente a las grandes potencias.

El conjunto africano logró su clasificación gracias a una estructura defensiva sólida y una propuesta basada en el orden colectivo. Durante su recorrido hacia el Mundial demostraron ser un rival difícil de superar, especialmente cuando logran instalarse en bloque medio y reducir espacios entre líneas.

El técnico congoleño sabe que enfrentarse a Portugal exigirá un esfuerzo defensivo casi perfecto durante los noventa minutos.

Uno de los nombres más importantes será Aaron Wan-Bissaka, quien tendrá la responsabilidad de contener buena parte del peligro que genere el ataque portugués por las bandas. Además, la velocidad de sus atacantes podría convertirse en una herramienta importante para intentar sorprender mediante transiciones rápidas.

Las claves del partido

El encuentro parece planteado bajo un guion muy claro.

Portugal buscará monopolizar la posesión del balón desde el primer minuto, instalándose en campo rival y generando constantes situaciones de peligro gracias a la creatividad de Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

Por su parte, la República Democrática del Congo intentará reducir espacios, mantener las líneas compactas y aprovechar cualquier recuperación para lanzar ataques rápidos.

La batalla en los costados será uno de los factores más importantes del partido. Rafael Leão representa una amenaza constante por velocidad y habilidad, mientras que los africanos necesitarán máxima concentración para evitar que Portugal encuentre espacios con facilidad.

Si los Leopardos logran sostener el orden defensivo durante buena parte del encuentro, podrían mantener la incertidumbre en el marcador. Sin embargo, la presión constante de los europeos terminará poniendo a prueba la resistencia africana.

Pronóstico Portugal vs República Democrática del Congo

La diferencia de calidad individual, profundidad de plantilla y experiencia internacional favorece ampliamente a Portugal.

Aunque la República Democrática del Congo ha demostrado ser una selección organizada y competitiva, enfrentar a una ofensiva tan poderosa durante noventa minutos representa un desafío enorme.

Pronóstico: Portugal 3-0 República Democrática del Congo.

Se espera un partido dominado por la selección lusa, con numerosas llegadas al área rival y un Cristiano Ronaldo decidido a dejar su huella desde el inicio del torneo. Los africanos competirán con intensidad y orden, pero la jerarquía portuguesa debería imponerse para arrancar el Mundial con una victoria convincente. ⚽🏆🇵🇹

Last modified: junio 17, 2026