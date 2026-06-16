Austria vs Jordania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

¿Sabías que Austria tardó 28 años en volver a un Mundial y hoy enfrenta a un rival histórico que jamás en su vida ha jugado este torneo? ¡Se cierra la primera fecha del Grupo J este martes 16 de junio en el imponente Levi’s Stadium de San Francisco que vibrará con el choque entre el orden austriaco y la histórica debutante Jordania. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

En una Copa del Mundo que ha ya ha tenido varias sorpresas nadie puede asegurar lo que vendrá este martes.

La selección de Austria llega en un estado de gracia absoluto tras arrollar en la eliminatoria europea, presumiendo una disciplina táctica impecable y un ritmo de alta intensidad que los coloca como los claros favoritos para acompañar a Argentina a la siguiente ronda.

En la otra cara de la moneda está Jordania. Los asiáticos cumplieron el sueño de su vida al clasificar al Mundial mediante el repechaje, y aunque llegan con dudas tras encajar cuatro goles ante Suiza, viajan listos para jugar con el corazón.

El partido será un auténtico monólogo de presión alta. Austria buscará asfixiar la salida rival con el motor de Konrad Laimer en la media y la tremenda jerarquía de David Alaba en el fondo, encargados de alimentar al histórico Marko Arnautović en el área.

Ante la dolorosa baja por lesión de su centro delantero titular, Jordania se meterá atrás con una línea de cinco defensores, apostando todas sus fichas a los contragolpes letales y la genialidad de su estrella de la liga francesa, Musa Al-Taamari.

Por la enorme diferencia de nivel y experiencia, las apuestas ponen a Austria como amplia favorita, proyectando un trámite sumamente físico con más de 2.5 goles y un triunfo europeo de 3-0. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: junio 16, 2026