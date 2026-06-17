Suiza vs Bosnia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

Fuego Cruzado en Los Ángeles en la segunda jornada de la Copa del Mundo cuando Suiza se juega la vida ante un rival que arrastra un invicto de nueve partidos? ¡Arde el Grupo B este jueves 18 de junio en el espectacular SoFi Stadium de Los Ángeles que vibrará con el electrizante choque entre el arsenal suizo y la muralla de Bosnia-Herzegovina. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros empataron en su primer partido, por lo que no ganar este jueves complicaría una posible clasificación.

La selección de Suiza llega con el orgullo herido y la obligación absoluta de levantar la cara, luego de que Qatar les empatara el partido en el tiempo de compensación en su debut mundialista.

En la otra cara de la moneda está Bosnia-Herzegovina. Los dirigidos por Sergej Barbarez están felices de la vida tras sacarle un valiosísimo empate a Canadá, y viajan a California repletos de confianza y listos para volver a plantarse con una disciplina impecable.

El partido será un auténtico juego de paciencia y mucha estrategia en la mitad de la cancha. Toda la estructura de Suiza dependerá de la lucidez y el colmillo de Granit Xhaka para mover los hilos del mediocampo y encontrar espacios en un bloque bosnio que suele replegarse con mucha fuerza.

Bosnia apostará por aguantar los embates con la presencia de Edin Džeko que buscará castigar por la vía aérea junto con el gran momento goleador de Jovo Lukić.

Por la jerarquía individual de sus piezas en Europa, las apuestas ponen a Suiza como ligera favorita, proyectando un trámite sumamente cerrado, de pocos goles y un triunfo helvético de 1-0. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 18, 2026