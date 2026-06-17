República Checa vs Sudáfrica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Amistosos

La segunda jornada de la Copa del Mundo 2026 arranca con un partido de máxima tensión. La selección de República Checa y Sudáfrica se enfrentan este jueves 18 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con una consigna clara: ganar o complicar seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Ambos equipos comenzaron el torneo con una derrota y saben que otro tropiezo podría significar una eliminación prácticamente anticipada. Por ello, se espera un encuentro intenso, físico y con mucha presión desde el silbatazo inicial.

República Checa busca reaccionar tras un debut amargo

El conjunto dirigido por Ivan Hašek llega obligado a mostrar una versión mucho más agresiva que la exhibida en su estreno mundialista. La derrota 2-1 ante Corea del Sur dejó dudas en varios sectores del campo, especialmente en defensa, donde los europeos sufrieron para contener la velocidad rival.

Sin margen para especular, los checos apostarán por imponer su fortaleza física y aprovechar el talento de figuras experimentadas como Tomáš Souček, pieza clave en la recuperación y distribución del balón. Además, gran parte de las esperanzas ofensivas recaen en el goleador Patrik Schick, quien buscará aprovechar cualquier oportunidad dentro del área.

Sudáfrica necesita encontrar el gol

Del otro lado aparece una selección sudafricana que llega con preocupaciones importantes en ataque. Los Bafana Bafana fueron superados 2-0 por la Selección Mexicana en su debut y continúan arrastrando problemas para generar peligro constante frente al arco rival.

El técnico sudafricano confía en que el mediocampista Teboho Mokoena pueda convertirse en el motor del equipo y conectar con el delantero Lyle Foster, principal referencia ofensiva de los africanos.

Sin embargo, la necesidad de sumar puntos podría obligarlos a asumir más riesgos de los habituales, algo que podría abrir espacios para el contragolpe europeo.

Claves del partido

República Checa necesita corregir los errores defensivos mostrados en su debut.

Sudáfrica llega con una preocupante falta de gol en sus últimos compromisos.

El duelo en el mediocampo entre Souček y Mokoena podría definir el ritmo del encuentro.

Patrik Schick representa la principal amenaza ofensiva para los europeos.

La presión por obtener puntos podría convertir el partido en un encuentro muy táctico durante gran parte de los 90 minutos.

Pronóstico República Checa vs Sudáfrica

Todo apunta a un partido cerrado, con pocas ocasiones claras y mucha disputa física en la mitad de la cancha. La necesidad de ganar podría provocar momentos de tensión y cautela, especialmente durante la primera mitad.

La República Checa parece llegar con mayor calidad individual y mejores variantes ofensivas para romper el equilibrio. Además, la falta de contundencia que ha mostrado Sudáfrica en sus últimos encuentros podría terminar siendo un factor decisivo.

Nuestro pronóstico: victoria de República Checa por 2-0, en un encuentro donde los europeos impondrían su experiencia y aprovecharían las oportunidades que generen frente a una selección sudafricana obligada a arriesgar más de la cuenta.

¿Crees que los europeos harán valer su favoritismo o los Bafana Bafana darán la sorpresa y mantendrán vivo su sueño mundialista?

Last modified: junio 18, 2026