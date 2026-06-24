Escocia vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Mundial 2026

¡DEFINIDO EL GRUPO C 🇧🇷🇧🇷🇧🇷!



Brasil dio un golpe de autoridad goleando 3-0 a Escocia para amarrar el liderato del sector C.



En el otro partido, Marruecos sufrió de más para vencer 4-2 a Escocia y avanzar en la segunda posición.



Los Escoceses tendrán que esperar el resto de… pic.twitter.com/bbZSn323UV — Fulbox (@fulboxOficial) June 25, 2026

La tensión se apodera del Grupo C. Este miércoles, el Hard Rock Stadium de Miami será el escenario de uno de los encuentros más emocionantes de la fase de grupos cuando Escocia y Brasil se enfrenten en un partido que puede definir tanto la clasificación como el liderato del sector.

Mientras la Canarinha busca asegurar el primer lugar, los escoceses tienen ante sí una oportunidad histórica: alcanzar por primera vez una fase eliminatoria en una Copa del Mundo.

Escocia sueña con una clasificación histórica

La selección escocesa llega a esta tercera jornada con tres puntos en el bolsillo y la ilusión intacta. Después de competir con carácter durante todo el torneo, el equipo dirigido por Steve Clarke sabe que está a un resultado de firmar una de las páginas más importantes de su historia futbolística.

La fortaleza de Escocia ha estado en su disciplina táctica y en la capacidad de competir contra rivales de mayor jerarquía. El conjunto británico ha construido su campaña desde la organización defensiva, el sacrificio colectivo y la intensidad física.

El liderazgo de Andy Robertson será fundamental en una noche donde la concentración deberá mantenerse al máximo nivel durante los noventa minutos. Junto a él, Scott McTominay tendrá la responsabilidad de aportar equilibrio en el mediocampo y ayudar a contener el enorme talento ofensivo brasileño.

Con un empate que podría bastar para avanzar, Escocia intentará convertir el partido en una batalla física y de desgaste.

Brasil quiere confirmar su candidatura

Brasil llega como líder del grupo con cuatro puntos, pero todavía sin mostrar su mejor versión futbolística.

El equipo de Carlo Ancelotti ha dejado destellos de calidad, aunque también algunas dudas en cuanto a funcionamiento colectivo. El empate ante Marruecos y ciertos momentos de irregularidad han generado cuestionamientos alrededor de una selección que llegó al torneo como una de las máximas favoritas al título.

A pesar de ello, la profundidad de plantilla y la calidad individual siguen siendo argumentos de enorme peso para la Verdeamarela.

La velocidad de Vinícius Júnior, la creatividad de Lucas Paquetá y el talento de una generación repleta de figuras convierten a Brasil en una amenaza constante para cualquier defensa del torneo.

Ancelotti sabe que una victoria no solo garantiza la clasificación, sino que también permitiría recuperar confianza de cara a las rondas eliminatorias.

Las claves del partido

Todo apunta a un encuentro con dos planteamientos muy distintos.

Brasil intentará monopolizar la posesión y jugar la mayor parte del tiempo en campo rival, utilizando la amplitud por las bandas para abrir espacios en la defensa escocesa.

Por su parte, Escocia apostará por un bloque compacto y muy disciplinado, cerrando líneas de pase y buscando limitar los espacios para los atacantes brasileños.

El duelo entre Vinícius Júnior y Andy Robertson promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la jornada. La capacidad del lateral escocés para contener al extremo brasileño podría marcar gran parte del desarrollo del encuentro.

También será clave la batalla en la mitad de la cancha, donde McTominay intentará frenar las transiciones rápidas de una selección brasileña que suele generar peligro cuando acelera el ritmo.

Pronóstico Escocia vs Brasil

Sobre el papel, Brasil cuenta con una ventaja considerable en talento individual, profundidad de plantilla y capacidad ofensiva.

Sin embargo, Escocia ha demostrado ser un equipo extremadamente competitivo y sabe que el empate podría acercarlo a una clasificación histórica, por lo que se espera un planteamiento conservador y muy ordenado.

Todo apunta a un partido cerrado, con pocas oportunidades claras y donde la paciencia será fundamental para los sudamericanos.

Pronóstico: Victoria de Brasil 1-0.

Last modified: junio 24, 2026