Marruecos vs Haití EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Mundial 2026

¡DEFINIDO EL GRUPO C 🇧🇷🇧🇷🇧🇷!



Brasil dio un golpe de autoridad goleando 3-0 a Escocia para amarrar el liderato del sector C.



En el otro partido, Marruecos sufrió de más para vencer 4-2 a Escocia y avanzar en la segunda posición.



Los Escoceses tendrán que esperar el resto de… pic.twitter.com/bbZSn323UV — Fulbox (@fulboxOficial) June 25, 2026

¡Se define el grupo más parejo del Mundial y una de las grandes favoritas se juega su pase a la fase final ante un rival caribeño que no tiene nada que perder! Este miércoles el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta arderá con el choque entre Marruecos y Haití. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Un partido donde los Leones del Atlas salen obligados a golear para quedarse con el liderato absoluto de su sector, sin embargo los Caribeños querrán despedirse de manera digna.

La selección de Marruecos llega con el ánimo por las nubes e invicta con cuatro puntos, tras rescatar un valioso empate a uno frente a Brasil y derrotar con muchísima autoridad 1-0 a Escocia.

Del otro lado está Haití. Aunque los caribeños ya se encuentran eliminados tras caer por la mínima ante Escocia y 3-0 contra Brasil, buscarán despedirse del torneo haciendo historia pura y anotando su primer gol mundialista en más de cincuenta años.

El partido será un monólogo ofensivo del cuadro africano. Toda la estructura táctica de Marruecos pasará por las constantes internadas ofensivas de su capitán y lateral, Achraf Hakimi, quien buscará destrozar la floja banda izquierda de Haití.

Brahim Díaz se encargará de mover los hilos en el mediocampo para abastecer a su delantero centro Ayoub El Kaabi, quien presume un brutal récord de 35 goles en 71 partidos internacionales.

Por la inmensa diferencia de plantillas y la motivación de amarrar el primer puesto del grupo, las apuestas ponen a Marruecos como amplísima favorita, proyectando un trámite abierto de +2.5 goles que terminará en una sólida victoria marroquí de 3-0. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 24, 2026