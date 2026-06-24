México vs República Checa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Mundial 2026

El mítico Estadio Azteca se prepara para una noche de alta tensión mundialista. Con más de 80 mil aficionados en las tribunas, la Selección Mexicana buscará cerrar una fase de grupos perfecta, mientras que la República Checa llega obligada a ganar para mantenerse con vida en la Copa del Mundo 2026.

El duelo corresponde a la tercera jornada del Grupo A y enfrenta a dos equipos con necesidades completamente distintas: un México ya clasificado y líder del sector contra una selección checa que se juega su continuidad en el torneo.

México quiere mantener el paso perfecto

La escuadra dirigida por Javier Aguirre atraviesa uno de sus mejores momentos recientes. El Tricolor suma dos victorias consecutivas, no ha recibido goles en el torneo y ya aseguró su boleto a la siguiente ronda tras imponerse a Sudáfrica y Corea del Sur.

Más allá de la clasificación, el objetivo ahora es cerrar como líder absoluto del grupo y enviar un mensaje de fortaleza rumbo a las fases de eliminación directa.

La solidez defensiva ha sido uno de los grandes argumentos del conjunto mexicano. Con Edson Álvarez como líder en el mediocampo y una defensa que ha mostrado orden y disciplina táctica, el Tri ha logrado controlar los partidos desde la recuperación del balón.

En ataque, la combinación entre la velocidad de Julián Quiñones y la experiencia de Raúl Jiménez ha generado constantes problemas a las defensas rivales. Además, existe la posibilidad de que Guillermo Ochoa aparezca como titular en lo que podría representar una de sus últimas actuaciones mundialistas con la camiseta nacional.

República Checa llega contra las cuerdas

La situación para los europeos es completamente distinta. Tras perder ante Corea del Sur y empatar frente a Sudáfrica, los checos apenas suman un punto y necesitan una victoria para aspirar a la clasificación.

El técnico Miroslav Koubek sabe que especular no es una opción. Su equipo está obligado a asumir riesgos y buscar el triunfo desde el inicio, una circunstancia que podría abrir espacios para los contragolpes mexicanos.

La principal referencia del conjunto europeo sigue siendo Tomáš Souček, un mediocampista con gran presencia física, capacidad aérea y llegada constante al área rival. Su duelo frente a Edson Álvarez promete ser una de las batallas más determinantes del encuentro.

Además, los checos intentarán aprovechar el poderío ofensivo de Patrik Schick, quien buscará romper una defensa mexicana que hasta ahora se ha mostrado prácticamente impenetrable.

La clave del partido

El choque en la mitad de la cancha será determinante para definir el rumbo del encuentro.

Si Edson Álvarez logra neutralizar la influencia de Souček, México tendrá muchas posibilidades de controlar la posesión y encontrar espacios para explotar la velocidad de sus atacantes.

Por otro lado, la obligación de la República Checa de buscar la victoria podría jugar a favor del Tricolor, que ha demostrado sentirse cómodo cuando encuentra espacios para correr y atacar en transición.

La presión de obtener los tres puntos podría provocar que los europeos adelanten líneas, dejando escenarios ideales para Quiñones, Vega o Raúl Jiménez.

Pronóstico México vs República Checa

Sobre el papel, México llega como favorito por varios factores: juega en casa, cuenta con el respaldo de una afición multitudinaria, atraviesa un gran momento colectivo y ha mostrado una solidez defensiva superior a la de su rival.

Sin embargo, la necesidad extrema de la República Checa podría convertir el partido en un encuentro mucho más cerrado de lo esperado.

Mi pronóstico es una victoria de México por 2-0, en un duelo táctico y de pocas oportunidades, donde la paciencia y el orden defensivo terminarán marcando la diferencia

Last modified: junio 24, 2026