Written by: junio 24, 2026 Mundial 2026

Sudáfrica vs Corea del Sur EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Sudáfrica vs Corea del Sur

¡Se acabó el margen de error y el imponente Estadio de Monterrey será testigo de una auténtica batalla por la supervivencia! Este miércoles el espectacular Estadio BBVA arderá cuando los Bafana Bafana busquen la hazaña más grande de su historia ante la temible Corea del Sur de Son Heung-min. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Un choque dramático sin mañana, los Coreanos necesitan sumar para clasificar, mientras que los Sudafricanos están urgidos de ganar.

La selección Sudafricana llega en una situación sumamente crítica con apenas un punto en la bolsa, obligada a ganar a como de lugar tras mostrar una dolorosa falta de contundencia con solo un gol anotado en 180 minutos. 

Del otro lado está Corea del Sur. Los asiáticos marchan segundos con tres puntos y saben que, con México ya clasificado, un solo empate les basta para asegurar de forma matemática su presencia en la ronda final.

La clave del partido se definirá en un duelo táctico brutal en la mitad de la cancha. El mediocentro sudafricano Teboho Mokoena será una de las ausencias notables, por lo que los elegidos por el técnico Hugo Broos tendrán la titánica tarea de frenar la zona de creación donde Lee Kang-in, se asocia con Hwang Hee-chan

Sudáfrica intentará saltar líneas buscando el juego aéreo de su delantero estrella Lyle Foster, pero deberán tener un cuidado extremo con la velocidad de Son Heung-min al contragolpe.

Por jerarquía técnica e individualidades en el último tercio, las apuestas colocan a Corea del Sur como clara favorita, proyectando un trámite cerrado de pocos goles, con -2.5 en total y un triunfo asiático de 1-0. ¿Cuál es el tuyo?

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