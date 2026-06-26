Croacia vs Ghana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Mundial 2026

¡Luka Modrić está a 90 minutos de jugar el último partido de su carrera histórica en los Mundiales o de firmar una clasificación milagrosa ante la defensa más destructiva del torneo! Este sábado el Lincoln Financial Field de Filadelfia arderá con una final absoluta en el Grupo L: ¡Croacia y Ghana se juegan la vida entera por el boleto a la fase final. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Croatas llegan con 3 puntos y con un empate estarían clasificados, mientras que los Africanos ya tienen el boleto, pero todavía buscan una mejor posición.

La selección de Croacia llega con el agua al cuello tras sumar tres puntos en el sector, producto de una dolorosa caída de 4-2 ante Inglaterra y un apurado triunfo de 1-0 sobre Panamá. Los dirigidos por Zlatko Dalić están obligados a ganar hoy sí o sí.

Enfrente está Ghana. Las Estrellas Negras de Carlos Queiroz marchan segundas con cuatro puntos y la moral por las nubes, tras colgar el cero en su arco ante Inglaterra y firmar ya su clasificación a la fase final.

El partido será un ajedrez táctico a máxima velocidad. Toda la estructura de Croacia dependerá de que Mateo Kovačić y Luka Modrić, a sus 40 años, logren mover los hilos en el mediocampo para superar la barrera física que plantará Thomas Partey.

Croacia buscará asistir por las bandas a Andrej Kramarić; mientras que Ghana renunciará al balón, se colgará del travesaño en un bloque bajo disciplinado y buscará castigar al contragolpe con la velocidad de Antoine Semenyo.

Por la inmensa necesidad croata y la solidez defensiva de los africanos, las apuestas proyectan un trámite sumamente cerrado de -2.5 goles, perfilando un empate 1-1 que dejará conforme a ambos. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: junio 26, 2026