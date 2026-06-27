Written by: junio 27, 2026 Mundial 2026

Congo vs Uzbekistán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Congo vs Uzbekistán

¡Una selección que esperó 52 años para volver al Mundial y que viene de frenar en seco al Portugal de Cristiano Ronaldo, hoy busca una histórica clasificación ante un debutante herido que ha recibido ocho goles en solo dos partidos! Este sábado, el imponente Estadio de Atlanta arderá con una batalla por la supervivencia: ¡La República Democrática del Congo y Uzbekistán se juegan la vida en el Mundial. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Africanos llegan con un punto y el triunfo les da la clasificación, mientras que los Uzbekos necesitan ganar y golear para soñar con el boleto.

El conjunto de la República Democrática del Congo llega con un punto en la bolsa y la moral por las nubes tras competir al máximo nivel. Su histórico empate 1-1 contra Portugal y la ajustadísima derrota por la mínima ante Colombia demuestran que son un bloque de cuidado. 

En la otra cara de la moneda está Uzbekistán. El debut de los dirigidos por Fabio Cannavaro ha sido una auténtica pesadilla defensiva, tras ser goleados 5-0 por los lusos y 3-1 ante los Cafeteros.

La gran batalla del encuentro se disputará en el centro del campo. Uzbekistán le encomendará toda la propuesta ofensiva al desequilibrio de su joven estrella Abbosbek Fayzullaev, buscando conectar con Eldor Shomurodov

Sin embargo, la zaga africana comandada por el capitán Chancel Mbemba y las coberturas de Aaron Wan-Bissaka buscarán asfixiar su salida, abriendo avenidas perfectas para que el letal Yoane Wissa destroce a velocidad a la frágil defensa uzbeka.

Por el gran orden táctico de los congoleños y las preocupantes grietas en la defensa de los asiáticos, las apuestas colocan a Congo como clara favorita. Los expertos proyectan un trámite de ida y vuelta, aunque sin muchos goles, nuestro pronóstico es triunfo de la República Democrática del Congo 2-0. ¿Cuál es el tuyo?

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