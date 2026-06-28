Brasil vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

Brasil y Japón protagonizan uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. La Canarinha llega en un gran momento tras recuperar la confianza con dos victorias consecutivas, mientras que los Samuráis Azules buscarán dar un nuevo golpe sobre la mesa y eliminar a uno de los máximos favoritos al título.

Con antecedentes recientes que favorecen a los asiáticos y dos estilos completamente diferentes, todo apunta a un encuentro intenso, táctico y lleno de emociones.

Brasil busca confirmar su candidatura al título

Después de un debut que dejó dudas, Brasil reaccionó de gran forma en la fase de grupos. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti goleó 3-0 a Haití y repitió el mismo marcador frente a Escocia, recuperando su mejor versión tanto en ataque como en defensa.

La gran figura ha sido Vinícius Júnior, quien atraviesa un momento espectacular y se ha convertido en el principal referente ofensivo del equipo brasileño. Su velocidad y desequilibrio serán fundamentales para romper el orden defensivo japonés.

Sin embargo, Brasil no llega completo. La ausencia de Raphinha obligará a Ancelotti a modificar su ataque, buscando nuevas variantes para mantener la profundidad por las bandas.

Japón quiere repetir la sorpresa

Japón continúa demostrando que es una de las selecciones más competitivas del fútbol asiático. Los dirigidos por Hajime Moriyasu avanzaron como segundos de su grupo gracias a una defensa muy sólida y una estructura táctica que incomoda incluso a los rivales más poderosos.

Para este compromiso volverán a apostar por su característico sistema 3-4-2-1, priorizando el orden defensivo y las rápidas transiciones ofensivas.

La baja de Takefusa Kubo representa un golpe importante para los japoneses, por lo que gran parte del peso ofensivo recaerá sobre la velocidad de Daizen Maeda y la disciplina colectiva del equipo.

Un duelo táctico de alto nivel

Se espera un partido muy diferente a los habituales encuentros de Brasil. Japón buscará reducir espacios con un bloque bajo, obligando a la Canarinha a tener paciencia en la circulación del balón.

Brasil monopolizará la posesión e intentará generar superioridad por las bandas con Vinícius Júnior, mientras que el mediocampo tendrá la responsabilidad de acelerar el ritmo para encontrar espacios entre las líneas japonesas.

Por su parte, Japón apostará por recuperar el balón y salir con velocidad cada vez que encuentre espacios, intentando aprovechar cualquier desajuste defensivo del conjunto sudamericano.

Pronóstico Brasil vs Japón

Aunque Brasil parte como favorito por la calidad individual de su plantilla y la experiencia de sus futbolistas en este tipo de escenarios, Japón ha demostrado que puede competir de tú a tú contra cualquier selección y ya sabe lo que significa derrotar a la Verdeamarela.

Nuestro pronóstico apunta a un encuentro muy equilibrado durante los 90 minutos, con pocas oportunidades claras y mucha intensidad táctica. Sin embargo, la mayor profundidad de plantilla y la calidad individual de Brasil podrían marcar la diferencia en el tiempo extra.

Pronóstico: Brasil clasifica tras ganar 2-1 en la prórroga.

Last modified: junio 28, 2026