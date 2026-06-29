Alemania vs Paraguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

¡PARAGUAY ELIMINA A ALEMANIA 🇵🇾🇵🇾🇵🇾!



Después de fallar en dos ocasiones, finalmente la tercera fue la vencida, José Canale no perdonó para darle la victoria a Paraguay sobre Alemania después de un empate 1-1 en 120 minutos.



La primera gran sorpresa en la Copa del Mundo 2026.… pic.twitter.com/o7CtzcUJ2C — Fulbox (@fulboxOficial) June 29, 2026

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 presentan un duelo de estilos completamente opuestos. Alemania, una de las selecciones con mayor poder ofensivo del torneo, se enfrenta a un Paraguay que ha convertido el orden defensivo en su principal arma. El encuentro se disputará este lunes en el Gillette Stadium de Boston y definirá a uno de los clasificados a los octavos de final.

Mientras los alemanes llegan como favoritos por la calidad de su plantel, la Albirroja buscará repetir una de esas actuaciones que históricamente la han convertido en un rival incómodo para cualquier potencia.

Alemania quiere recuperar su mejor versión

El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann avanzó como líder de su grupo, aunque dejó sensaciones encontradas. Después de exhibiciones ofensivas de alto nivel, cerró la fase de grupos con una derrota frente a Ecuador que evidenció algunos problemas defensivos.

Aun así, Alemania continúa siendo uno de los equipos más peligrosos del campeonato gracias a su capacidad para generar ocasiones constantemente. En sus últimos cinco encuentros oficiales ha marcado 16 goles, confirmando que su ataque atraviesa un gran momento.

La creatividad de Jamal Musiala y Florian Wirtz volverá a ser fundamental para romper una defensa que seguramente apostará por cerrar todos los espacios desde el primer minuto.

Paraguay confía en su fortaleza defensiva

Si algo ha caracterizado al equipo de Gustavo Alfaro es su disciplina táctica. Paraguay no necesita dominar la posesión para competir y ha demostrado que puede mantenerse con vida incluso ante rivales de mayor jerarquía.

Después de superar a Turquía por la mínima y rescatar un empate sin goles frente a Australia, la Albirroja consiguió su boleto a la fase eliminatoria gracias a un sistema defensivo sólido y una enorme concentración durante los 90 minutos.

La experiencia de Gustavo Gómez y Omar Alderete será clave para contener el constante ataque alemán, mientras que Miguel Almirón y Julio Enciso intentarán aprovechar cualquier espacio al contragolpe.

Un choque de estilos en Boston

Todo apunta a un partido donde Alemania monopolizará la posesión del balón y buscará instalarse en campo rival desde el inicio.

Los europeos intentarán mover rápidamente la pelota entre líneas para encontrar espacios con Musiala, Wirtz y Deniz Undav, mientras Paraguay apostará por un bloque bajo, líneas muy juntas y transiciones rápidas cuando recupere el balón.

Si la defensa sudamericana logra resistir durante la primera mitad, la presión podría comenzar a jugar en contra de los alemanes.

Pronóstico Alemania vs Paraguay

Sobre el papel, Alemania parte como favorita gracias a la profundidad de su plantilla, su capacidad ofensiva y la experiencia de disputar este tipo de compromisos.

Sin embargo, Paraguay ha demostrado durante el torneo que sabe competir en partidos cerrados y que puede incomodar incluso a selecciones con mayor talento individual.

Nuestro pronóstico es una victoria de Alemania por 2-1, en un encuentro intenso, con opciones para ambos equipos y que probablemente se defina en la segunda mitad. También luce interesante la apuesta por Más de 2.5 goles, aunque se espera que la resistencia paraguaya obligue a los europeos a trabajar mucho más de lo habitual.

Pronóstico: Alemania 2-1 Paraguay.

Last modified: junio 29, 2026