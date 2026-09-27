Japón vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Amistosos

¡Prueba de fuego en tierras asiáticas para poner en marcha una nueva era de fe e ilusión en la Selección Venezolana! La Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo visita Hiroshima para medirse ante la poderosa selección de Japón en un choque de Fecha FIFA de altísima exigencia. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones saldrán con todo buscando llevarse la victoria que les de confianza de cara a lo que vendrá.

El conjunto Nipón desembarca encendido tras imponerse 3-1 a Uruguay con goles agónicos en el tramo final, presumiendo su dinámica de juego.

Por su parte, Venezuela inicia su gira probando a jóvenes promesas para encarar un recambio generacional sin la presencia de veteranos como Salomón Rondón.

Japón apostará al desequilibrio de Takefusa Kubo y Ritsu Doan por las bandas para desarticular el bloque visitante.

Venezuela responderá desde la solidez de Jon Aramburu en la zaga y la presión de Yangel Herrera en la medular para lanzar contragolpes letales con Kevin Kelsy.

El alto ritmo de circulación de los locales en su feudo impondrá un desgaste importante, pero la garra vinotinto sabrá competir demostrando su calidad, aun así nuestro pronóstico es una cerrada victoria 2-1 de Japón sobre Venezuela. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: septiembre 27, 2026