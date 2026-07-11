UFC 329 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Conor McGregor vs Max Holloway 2026

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¡INCREÍBLE MCGREGOR PIERDE 😲😲😲!



Max Holloway venció a Conor McGregor en menos de 2 minutos tras una lesión en la pierna del irlandés que obligó a concluir el combate estelar de la #UFC329.



Así, Holloway toma revancha de su primera pelea hace más de 10 años, mientras McGregor… pic.twitter.com/RXGWcJKaH5 — Fulbox (@fulboxOficial) July 12, 2026

RIGHT ON THE FIRST KICK 😳



Max Holloway gets his hand raised tonight!



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THIS FIGHT IS OVER IN ROUND 1 😳



Max Holloway defeats Conor McGregor!



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Max gets his hand raised tonight at #UFC329



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El mundo de las artes marciales mixtas vuelve a paralizarse con uno de los regresos más esperados de los últimos años. Después de casi cinco años de inactividad, Conor McGregor regresa al octágono para enfrentar nuevamente a Max Holloway, ahora en la división de peso wélter (170 libras).

La revancha revive una rivalidad que comenzó en 2013, cuando un joven McGregor derrotó por decisión al entonces prometedor Holloway. Más de una década después, ambos llegan con trayectorias completamente distintas y con mucho en juego: para uno puede ser el regreso definitivo a la élite; para el otro, la oportunidad de cobrar revancha y consolidar aún más su legado.

Conor McGregor busca demostrar que sigue siendo una amenaza

El irlandés vuelve al octágono tras una larga ausencia marcada por la grave fractura de tobillo sufrida en su última presentación. Durante este tiempo ha transformado notablemente su físico y asegura estar en una de las mejores condiciones de su carrera.

Sin embargo, la gran incógnita será cómo responderá después de varios años sin competir al máximo nivel. Su explosividad y precisión continúan siendo armas letales, pero el ritmo de combate y el desgaste físico podrían convertirse en factores determinantes.

McGregor sabe que una derrota complicaría seriamente cualquier aspiración de volver a disputar un campeonato.

Max Holloway llega en uno de los mejores momentos de su carrera

El hawaiano afronta este compromiso con la confianza de quien ha permanecido activo enfrentando a la élite del deporte. Holloway debutará en las 170 libras con el sello que siempre lo ha caracterizado: volumen de golpes, resistencia extraordinaria y un cardio prácticamente inagotable.

Además del componente deportivo, existe un fuerte ingrediente emocional. Holloway nunca olvidó la derrota sufrida ante McGregor hace más de diez años y ahora tendrá la oportunidad de igualar esa cuenta en uno de los escenarios más importantes de su carrera.

Su capacidad para mantener un ritmo alto durante cinco asaltos podría convertirse en la principal diferencia conforme avance el combate.

Una cartelera llena de peleas atractivas

La función también presenta otros enfrentamientos de gran nivel.

La pelea coestelar enfrentará a Benoît Saint-Denis y Paddy Pimblett en un combate con fuertes implicaciones dentro de la división de peso ligero. Saint-Denis llega buscando su quinto nocaut consecutivo, mientras que Pimblett intentará demostrar que pertenece definitivamente a la élite del UFC.

Además, el campeón olímpico de lucha Gable Steveson hará su esperado debut profesional en las artes marciales mixtas dentro de la categoría de peso pesado, uno de los estrenos más esperados de los últimos años.

Pronóstico McGregor vs Holloway

McGregor continúa siendo uno de los peleadores más peligrosos cuando logra imponer su explosividad durante los primeros minutos. Sin embargo, la prolongada inactividad genera dudas importantes sobre su resistencia física y capacidad para sostener ese ritmo durante toda la pelea.

Holloway, por el contrario, llega con mayor continuidad, excelente condición física y un estilo que suele crecer conforme avanzan los asaltos.

Pronóstico: Max Holloway vence por nocaut técnico en el tercer asalto

Last modified: julio 11, 2026