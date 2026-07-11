LA Galaxy vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Pretemporada 2026

Fútbol Mexicano

Marcador Final en Carson, California. 🦅 pic.twitter.com/nqSwI0Hp7c — Club América (@ClubAmerica) July 12, 2026

El equipo más ganador de la Liga MX viaja a California invicto en pretemporada, listo para enfrentar a las superestrellas de la MLS sin cinco de sus máximos referentes en un estadio que promete ser una sucursal del Estadio Azteca. ¡Se enciende la pretemporada azulcrema! Este sábado el Dignity Health de Los Ángeles arderá con el partidazo entre el América y el LA Galaxy. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros se tomarán muy enserio este amistoso ya que estamos a unos días de arrancar la campaña en México y reanudarla en los Estados Unidos.

Las Águilas de Guillermo Almada llegan con el pecho inflado tras un gran desempeño físico: después de entrenar en Marbella y ganar en España, acaban de vencer 2-0 a Tampico Madero para levantar la Copa DIF.

Del otro lado está el LA Galaxy. Los de Carson llegaron al receso mundialista con una inercia muy positiva de cuatro triunfos en sus últimos nueve compromisos y con un Gabriel Pec intratable, sumando cuatro goles en sus últimos cuatro encuentros oficiales.

¡Pero ojo, que el América tiene muchas ausencias en Coapa! Sin Israel Reyes, Brian Rodríguez ni Sebastián Cáceres descansando tras el Mundial, y con la dolorosa lesión de Luis Ángel Malagón, Almada usará este partidazo para consolidar el funcionamiento defensivo con Ramón Juárez.

El mediocampo será un choque de titanes, Raphael Veiga, y el empuje de Erick «Chiquito» Sánchez se medirán a la espectacular zona creativa de Riqui Puig y el histórico alemán Marco Reus.

Por la inmensa cantidad de afición mexicana en Los Ángeles y el poder de ambas plantillas, proyectamos un trámite espectacular y de ida y vuelta, con goles en ambas porterías que emulará el dramático empate 2-2 de noviembre pasado. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: julio 11, 2026