Argentina vs Suiza EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

¡ARGENTINA ESTÁ EN SEMIFINALES Y LO QUE SE VIENE 🇦🇷🇦🇷🇦🇷!



La Albiceleste logró su boleto a las semifinales de la Copa del Mundo 2026 al vencer 3-1 a Suiza en los tiempos extra tras un golazo de Julián Álvarez y la estocada final de Lautaro Martínez en el alargue.



Leo Messi no… pic.twitter.com/4wKqFJ1HiP — Fulbox (@fulboxOficial) July 12, 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 presentan un duelo de alto voltaje entre dos selecciones que llegan atravesando grandes momentos. Argentina, vigente campeona del mundo, buscará mantener vivo el sueño del bicampeonato frente a una Suiza que se ha convertido en una de las defensas más sólidas del torneo.

El GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City será el escenario de una eliminatoria donde la experiencia de la Albiceleste chocará contra el impecable orden táctico del conjunto helvético.

Argentina llega fortalecida tras una remontada épica

La selección dirigida por Lionel Scaloni protagonizó uno de los partidos más emocionantes del Mundial al remontar un 2-0 frente a Egipto para terminar imponiéndose gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Ese triunfo prolongó la extraordinaria racha de Argentina, que acumula 12 victorias consecutivas desde septiembre y mantiene intacta su candidatura al título.

Lionel Messi continúa siendo el gran referente ofensivo del equipo. El capitán argentino lidera la carrera por la Bota de Oro con ocho anotaciones y sigue marcando diferencias en los momentos decisivos, acompañado por delanteros como Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Suiza quiere seguir sorprendiendo

El conjunto dirigido por Murat Yakin ha construido su éxito desde la disciplina táctica y la fortaleza defensiva. Después de eliminar a Argelia y superar a Colombia en una dramática tanda de penales, Suiza vuelve a instalarse entre las mejores selecciones del campeonato.

El arquero Gregor Kobel fue determinante en la clasificación ante los cafeteros, confirmando el gran nivel que ha mostrado durante toda la competencia.

Sin embargo, los europeos llegan con la preocupación por el estado físico de Johan Manzambi, una de las revelaciones del torneo, cuya presencia está en duda por una lesión de rodilla. En ataque, Breel Embolo será la principal referencia ofensiva.

Messi contra el muro suizo

El gran atractivo del partido estará en el enfrentamiento entre la mejor figura ofensiva del torneo y una de las defensas más difíciles de superar.

Argentina buscará controlar el balón y generar espacios mediante la movilidad de Messi, mientras Suiza apostará por mantener un bloque compacto y aprovechar cualquier recuperación para lanzar rápidos contragolpes con Embolo.

Todo apunta a una eliminatoria muy táctica, donde los detalles volverán a marcar la diferencia.

Pronóstico Argentina vs Suiza

Suiza ha demostrado ser un rival extremadamente incómodo, pero la jerarquía individual de Argentina y su experiencia en instancias decisivas inclinan ligeramente la balanza hacia la Albiceleste.

Se espera un partido muy cerrado, con pocas oportunidades y que incluso podría extenderse hasta la prórroga.

Pronóstico: Argentina 2-1 Suiza (después de la prórroga).

Last modified: julio 11, 2026