Tijuana vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Torneo Apertura 2026

Written by: julio 16, 2026 Torneo Apertura 2026

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Tijuana vs Tigres

El Apertura 2026 de la Liga MX continúa con un duelo de alto voltaje en la frontera. Tijuana recibe a Tigres en el Estadio Caliente, donde el césped sintético volverá a ser un factor importante en un enfrentamiento entre dos equipos que aspiran a arrancar el torneo con el pie derecho.

Los Xolos estrenan proyecto con Sebastián «Loco» Abreu al mando, mientras que los felinos de Guido Pizarro buscan dejar atrás la eliminación sufrida el torneo pasado y comenzar una nueva campaña con una victoria.

Xolos apuesta por juventud y velocidad

El conjunto fronterizo inicia una nueva etapa con la misión de regresar a la Liguilla.

Aunque la salida de Kevin Castañeda dejó un hueco importante en el mediocampo, la directiva reaccionó incorporando al joven Yael Padilla, quien apunta a convertirse en una de las principales armas ofensivas del equipo.

Junto a él estará una de las mayores promesas del fútbol mexicano, Gilberto Mora, quien vuelve tras disputar la Copa del Mundo y buscará marcar diferencia con su talento y desequilibrio en el último tercio del campo.

Tigres confía en la experiencia

El cuadro regiomontano afronta el torneo con la intención de volver a pelear por el campeonato.

Tras quedarse cerca del título de la Concacaf Champions Cup y caer en los cuartos de final del certamen anterior, Guido Pizarro mantuvo prácticamente intacta la base del plantel, apostando por la experiencia de sus referentes para competir desde la primera jornada.

La estrategia felina pasará por controlar el ritmo del encuentro, cerrar espacios en la mitad de la cancha y aprovechar la calidad individual de sus hombres de ataque para generar peligro.

Un partido de mucha intensidad

El césped sintético del Estadio Caliente suele favorecer partidos dinámicos y con muchas transiciones.

Tijuana intentará sacar ventaja de la velocidad de Yael Padilla y Gilberto Mora para atacar los espacios, mientras que Tigres buscará imponer un juego más pausado para neutralizar el vértigo del conjunto local.

La batalla en el mediocampo será determinante para definir el rumbo del compromiso.

Pronóstico Tijuana vs Tigres

Ambos equipos llegan con argumentos para competir y todavía se encuentran en proceso de adaptación al inicio del torneo, por lo que se espera un encuentro muy equilibrado.

La localía puede impulsar a Xolos, pero la experiencia de Tigres suele marcar diferencia en este tipo de escenarios.

Pronóstico: Tijuana 1-1 Tigres.

Etiquetas: , , , Last modified: julio 16, 2026
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