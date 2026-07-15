Necaxa vs Atlante EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

La Liga MX levanta el telón con un duelo cargado de historia. Necaxa recibe al Atlante en el Estadio Victoria de Aguascalientes, en un encuentro que marca el esperado regreso de los Potros de Hierro a la Primera División después de 12 años de ausencia.

Además del arranque del torneo, el compromiso revive el llamado «Primer Clásico» del fútbol mexicano, una rivalidad histórica que acompañó el nacimiento del balompié nacional y que vuelve a disputarse en la máxima categoría.

Necaxa apuesta por la continuidad

Los Rayos, dirigidos por Martín Varini, mantienen la base del proyecto que desarrollaron el torneo anterior y buscarán comenzar el campeonato con una victoria frente a su afición.

El conjunto hidrocálido conservó gran parte de su columna vertebral y reforzó el plantel con jugadores sudamericanos para elevar la competencia interna. Además, el joven guardameta Luis Jiménez tendrá la oportunidad de debutar oficialmente bajo los tres palos.

En ofensiva, Ricardo Monreal y Tomás Badaloni serán los hombres encargados de generar peligro y romper la defensa azulgrana.

Atlante vuelve a la élite del fútbol mexicano

Tras más de una década en la Liga de Expansión, Atlante regresa a la Primera División con la ilusión de volver a competir entre los mejores.

El equipo dirigido por Miguel «Piojo» Herrera afronta una nueva etapa con un plantel renovado que incorporó ocho refuerzos, entre ellos el experimentado arquero Óscar Jiménez y los defensores Eduardo Tercero y Nico Carrera.

En ataque, la velocidad de Jhojan Julio será una de las principales armas para intentar sorprender a Necaxa mediante el contragolpe.

Un duelo con mucha historia

Más allá de los tres puntos, este partido representa el renacimiento de una de las rivalidades más tradicionales del fútbol mexicano.

Necaxa intentará imponer condiciones desde la posesión y aprovechar su condición de local, mientras Atlante buscará un encuentro ordenado, priorizando el equilibrio defensivo y las transiciones rápidas.

La batalla en el mediocampo, donde Eugenio Pizzuto intentará controlar el ritmo del juego, podría ser uno de los factores que definan el resultado.

Pronóstico Necaxa vs Atlante

Aunque Atlante llega motivado por su regreso a la Liga MX, el mayor rodaje del plantel necaxista y el factor de jugar en casa le otorgan una ligera ventaja a los Rayos.

Se espera un encuentro muy disputado, con pocas oportunidades claras y donde cualquier detalle pueda inclinar la balanza.

Pronóstico: Necaxa 1-0 Atlante.

Last modified: julio 15, 2026