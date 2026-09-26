Estados Unidos vs Perú EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Amistosos

🔥🇺🇲 ESTADOS UNIDOS GOLEÓ A PERÚ 🇵🇪



Hoy Estados Unidos ganó por 4-1 ante Perú en un amistoso en Orlando



Los goles de USA fueron de Justin Ellis al 4', Malik Tillman al 66', Julian Hall al 72' y Berhalter al 90'. Mientras que Lapadula al 15' anotó para Perú pic.twitter.com/PrSjsx7Y2x — El goleador 2402 (@Goleador2402) September 26, 2026

¡Cita imperdible en suelo estadounidense para arrancar un nuevo ciclo rumbo a los próximos grandes retos internacionales! El Team USA de Mauricio Pochettino recibe en Orlando a la Selección de Perú en un choque de Fecha FIFA de alto calibre. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros arrancan un nuevo ciclo con la mira puesta en la Copa América 2028 y, sobretodo, pensando ya en el Mundial 2030.

El equipo norteamericano saldrá a defender su fortín invicto en Orlando tras cerrar su participación mundialista en octavos de final, buscando afilar alternativas jóvenes en su nómina.

Por su parte, la Bicolor de Mano Menezes arranca una gira de cuatro amistosos priorizando el acoplamiento de sus referentes intentando dejar atrás el terrible ciclo pasado.

Pochettino propondrá un fútbol de alta intensidad con Tyler Adams en la contención para liberar el talento de Gio Reyna y Malik Tillman hacia el atacante Ricardo Pepi.

Perú responderá ordenando sus líneas con Yoshimar Yotún para abastecer la potencia de Gianluca Lapadula arriba.

La superioridad física del cuadro local sobre su terreno predilecto y la contundencia en los últimos metros terminarán marcando el rumbo en el complemento. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Estados Unidos 2-1 sobre Perú. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: septiembre 26, 2026