Written by: septiembre 26, 2026 Amistosos

Estados Unidos vs Perú EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Estados Unidos vs Perú

¡Cita imperdible en suelo estadounidense para arrancar un nuevo ciclo rumbo a los próximos grandes retos internacionales! El Team USA de Mauricio Pochettino recibe en Orlando a la Selección de Perú en un choque de Fecha FIFA de alto calibre. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros arrancan un nuevo ciclo con la mira puesta en la Copa América 2028 y, sobretodo, pensando ya en el Mundial 2030.

El equipo norteamericano saldrá a defender su fortín invicto en Orlando tras cerrar su participación mundialista en octavos de final, buscando afilar alternativas jóvenes en su nómina. 

Por su parte, la Bicolor de Mano Menezes arranca una gira de cuatro amistosos priorizando el acoplamiento de sus referentes intentando dejar atrás el terrible ciclo pasado.

Pochettino propondrá un fútbol de alta intensidad con Tyler Adams en la contención para liberar el talento de Gio Reyna y Malik Tillman hacia el atacante Ricardo Pepi. 

Perú responderá ordenando sus líneas con Yoshimar Yotún para abastecer la potencia de Gianluca Lapadula arriba.

La superioridad física del cuadro local sobre su terreno predilecto y la contundencia en los últimos metros terminarán marcando el rumbo en el complemento. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Estados Unidos 2-1 sobre Perú. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: septiembre 26, 2026
Inglaterra vs España Previous Story
Inglaterra vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27
Canadá vs Chile Next Story
Canadá vs Chile EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Related Posts

Corea del Sur vs Uruguay

Corea del Sur vs Uruguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Written by: septiembre 27, 2026

¡Prueba de fuego en la capital surcoreana entre dos potencias con la mirada puesta en la consolidación competitiva! La Selección de...

Read More
Japón vs Venezuela

Japón vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Written by: septiembre 27, 2026

¡Prueba de fuego en tierras asiáticas para poner en marcha una nueva era de fe e ilusión en la Selección Venezolana!  La Vinotinto de...

Read More
México vs Colombia

México vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Written by: septiembre 26, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Arranque de una nueva era de...

Read More
Canadá vs Chile

Canadá vs Chile EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Written by: septiembre 26, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Arranque de un apasionante ciclo...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *