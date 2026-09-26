México vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Amistosos

¡EMPATE EN BALTIMORE 🇲🇽🇨🇴!



Con goles de Luis Suárez a los 9 minutos y Gilberto Mora al 62, la era de Rafa Márquez arrancó con un empate para la Selección Mexicana.



El Tricolor ahora se medirá a Perú el martes.#México #FechaFIFA #Colombia pic.twitter.com/UkBw2cLD8P — Fulbox (@fulboxOficial) September 27, 2026

¡Arranque de una nueva era de ilusión para el fútbol mexicano desde territorio estadounidense! Rafael Márquez debuta oficialmente como director técnico de la Selección Nacional enfrentando a la poderosa Colombia en un choque de Fecha FIFA que promete emociones, intensidad y una primera prueba de máxima exigencia para el nuevo proyecto del Tricolor.

Después del agridulce desempeño de ambas selecciones en la pasada Copa del Mundo, mexicanos y colombianos afrontan el inicio de un nuevo ciclo con una misión clara: preparar el camino para las próximas competencias y comenzar a construir las bases rumbo al Mundial 2030.

México inicia una nueva etapa con Rafael Márquez

El Tricolor se presenta ante su afición con una nueva ilusión y con Rafael Márquez al frente del proyecto.

El histórico exdefensor comienza oficialmente su etapa como entrenador de la Selección Nacional con el reto de impulsar un recambio generacional y encontrar nuevas alternativas para una plantilla que tendrá que afrontar importantes ausencias.

Jugadores de peso como Edson Álvarez y Raúl Jiménez no estarán disponibles, por lo que el nuevo cuerpo técnico tendrá la oportunidad de observar a futbolistas que buscan convertirse en protagonistas durante este nuevo ciclo.

La idea de Márquez será construir un equipo ordenado, pero también darle libertad a sus jóvenes talentos para que puedan marcar diferencias.

En defensa, Johan Vásquez tendrá la responsabilidad de liderar la última línea, mientras que Gilberto Mora aparece como una de las grandes apuestas para darle creatividad al conjunto mexicano.

Por delante, Santiago Giménez será la referencia ofensiva y tendrá la misión de transformar en goles las oportunidades que genere el equipo.

Colombia busca comenzar el nuevo ciclo con autoridad

La Selección de Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, también afronta este partido como parte de una nueva etapa.

La escuadra cafetera llega con un bloque titular consolidado y con la intención de aprovechar el compromiso para mantener el ritmo competitivo después de su actuación en la pasada Copa del Mundo, donde terminó eliminada en los octavos de final.

Colombia cuenta con futbolistas acostumbrados a competir al máximo nivel internacional y buscará utilizar esa experiencia para controlar los momentos más importantes del encuentro.

En el mediocampo, Richard Ríos y Jhon Arias tendrán un papel fundamental. Su dinamismo será clave para recuperar el balón, acelerar las transiciones y conectar rápidamente con los hombres de ataque.

Cuando Colombia consiga superar la primera línea de presión, buscará aprovechar la velocidad y movilidad de Yaser Asprilla y Luis Suárez para atacar los espacios que pueda dejar el conjunto mexicano.

Las claves del México vs Colombia

El partido promete convertirse en una prueba interesante para el nuevo proyecto del Tricolor.

México tendrá que encontrar un equilibrio entre la solidez defensiva y la necesidad de generar fútbol ofensivo. La presencia de Johan Vásquez será importante para controlar los ataques colombianos, mientras Gilberto Mora tendrá la misión de aportar creatividad en la zona de tres cuartos.

Una de las principales claves estará en la conexión con Santiago Giménez. El delantero necesita recibir balones en posiciones favorables para aprovechar su capacidad dentro del área.

Colombia, por su parte, intentará imponer su mayor experiencia colectiva. Richard Ríos y Jhon Arias pueden convertirse en los encargados de marcar el ritmo desde la zona central y encontrar rápidamente a sus atacantes.

La velocidad de Yaser Asprilla y Luis Suárez podría ser especialmente peligrosa si México pierde el balón con muchos jugadores por delante.

Un nuevo proyecto contra un bloque consolidado

El encuentro también permitirá observar dos situaciones diferentes.

México comienza una nueva etapa y tendrá la motivación adicional de demostrarle al nuevo cuerpo técnico que sus futbolistas pueden convertirse en piezas importantes durante el proceso.

Colombia, en cambio, parte con una estructura más consolidada y buscará trasladar esa continuidad al terreno de juego.

El factor emocional puede favorecer al Tricolor, especialmente durante los primeros minutos, pero Colombia tiene recursos para responder y llevar el partido a un escenario de máxima exigencia.

Con dos equipos que cuentan con jugadores capaces de atacar espacios y generar ocasiones, el duelo promete ser dinámico y con oportunidades en ambas áreas.

Pronóstico México vs Colombia

Todo apunta a un encuentro vibrante y de ida y vuelta.

México tendrá la motivación de comenzar una nueva era con una buena actuación y contará con futbolistas jóvenes que buscarán aprovechar su oportunidad. Colombia, por su parte, llega con un bloque titular más consolidado y con jugadores acostumbrados a este tipo de partidos internacionales.

El Tricolor puede aprovechar el entusiasmo inicial para generar peligro, mientras la selección cafetera tendrá argumentos suficientes para responder mediante su experiencia y velocidad ofensiva.

La diferencia entre un proyecto que comienza y otro más consolidado puede equilibrarse con la motivación del conjunto mexicano, dando como resultado un partido intenso y con goles.

🔮 Nuestro pronóstico: México 2-2 Colombia

Pronosticamos un peleado y disputado empate 2-2 entre México y Colombia.

La motivación extra del plantel azteca por agradar al nuevo cuerpo técnico y el roce internacional del cuadro colombiano anticipan un trámite vibrante, con oportunidades en ambos arcos y constantes cambios de ritmo.

México buscará iniciar la era de Rafael Márquez con una actuación que ilusione a su afición, mientras Colombia intentará demostrar que su bloque consolidado sigue teniendo argumentos para competir ante cualquier rival.

Last modified: septiembre 26, 2026