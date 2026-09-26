Santos vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡TERCER TRIUNFO AL HILO ⚔️⚔️⚔️!



Solitara anotación de Fran Villalba fue suficiente para que Santos termine venciendo 1-0 a Pachuca ligando su tercer triunfo al hilo después de un arranque de 7 partidos seguidos sin ganar.



Los Guerreros escalaron a la quinceava posición con 10… pic.twitter.com/ZNsCwMH0nC — Fulbox (@fulboxOficial) September 27, 2026

¡Cierre de jornada a pura garra en el templo lagunero previo a la pausa de la Fecha FIFA! Santos Laguna recibe en el Estadio Corona a los Tuzos del Pachuca en un choque que promete goles, intensidad y un intercambio constante de ataques, con la victoria como objetivo imperativo para ambos conjuntos.

Los hidalguenses marchan en la undécima posición con 12 puntos, mientras los Guerreros aparecen en la parte baja de la clasificación, aunque llegan con una dinámica ascendente que les permite mirar este compromiso con renovada confianza.

Santos Laguna quiere prolongar su reacción

Los Guerreros de Renato Paiva atraviesan un momento completamente diferente al que vivieron durante las primeras jornadas.

El conjunto lagunero llega con el ánimo encendido después de conseguir dos victorias consecutivas, incluida una importante victoria como visitante ante Toluca. Estos resultados han permitido que Santos recupere confianza y vuelva a pensar en la posibilidad de pelear por un lugar en la Liguilla.

Ahora, el reto será confirmar esa reacción frente a un Pachuca que llega con una dinámica positiva y que seguramente exigirá mucho más a la defensa local.

Santos buscará aprovechar el factor cancha y mantener la intensidad que le permitió sumar sus últimos seis puntos. La idea será presionar, recuperar rápido y llevar el partido hacia un escenario de ataques constantes.

En la creación, Fran Villalba atraviesa un momento dulce y tendrá la responsabilidad de darle claridad a los avances de los Guerreros.

Su tarea será encontrar constantemente a Ezequiel Bullaude y Kevin Palacios, dos piezas que pueden generar mucho peligro gracias a la potencia y velocidad con las que atacan los últimos metros.

Pachuca llega con cinco partidos sin perder

Los Tuzos del Pachuca desembarcan en La Comarca con argumentos suficientes para mantener su etiqueta de favorito.

El conjunto hidalguense acumula cinco partidos invicto y buscará cerrar esta jornada con otro resultado positivo antes de la pausa de la Fecha FIFA.

Su último compromiso terminó con un 2-2 ante Tijuana, aunque el resultado tuvo un sabor especial porque Pachuca consiguió rescatar un punto después de encontrarse dos goles abajo en el marcador.

Esa capacidad de reacción demuestra que los Tuzos tienen recursos para competir incluso cuando el escenario se vuelve adverso.

En Torreón, Pachuca intentará hacerse fuerte desde la zona central. El control de la medular será fundamental para construir sus ataques y generar situaciones cerca del área rival.

La misión será encontrar constantemente a Salomón Rondón, la gran referencia ofensiva del conjunto venezolano, quien tendrá que aprovechar los centros y balones filtrados para poner en aprietos a la defensa lagunera.

Las claves del Santos Laguna vs Pachuca

El encuentro presenta todos los ingredientes para convertirse en uno de los partidos más abiertos de la jornada.

Santos Laguna tiene la necesidad de aprovechar su actual inercia positiva. Después de dos victorias consecutivas, el equipo de Renato Paiva buscará imponer un ritmo alto y atacar con frecuencia.

La conexión entre Fran Villalba, Bullaude y Kevin Palacios puede ser fundamental para romper la estructura defensiva de Pachuca.

Los Guerreros tendrán que ser cuidadosos, sin embargo, porque adelantar demasiado sus líneas también puede dejar espacios para que los Tuzos respondan rápidamente.

Pachuca buscará precisamente aprovechar esos huecos. La posesión en el mediocampo será una de sus principales armas para administrar el encuentro y lanzar ataques hacia Rondón.

El delantero venezolano puede convertirse en una amenaza constante si recibe balones dentro del área, especialmente cuando Santos pierda el orden después de lanzarse al ataque.

Un duelo que promete goles

La dinámica reciente de ambos equipos hace pensar en un partido de mucha intensidad.

Santos llega impulsado por sus dos triunfos consecutivos y tiene motivos para jugar con confianza. Pachuca, por su parte, acumula cinco partidos sin perder y demostró ante Tijuana que puede reaccionar incluso cuando el marcador parece estar en su contra.

La necesidad de Santos de seguir escalando posiciones y la intención de Pachuca de mantenerse dentro de la pelea por los puestos importantes pueden generar un encuentro con espacios en ambas áreas.

Los dos equipos cuentan además con jugadores capaces de cambiar el partido individualmente. Villalba puede generar juego, Palacios puede atacar espacios y Rondón representa una amenaza constante dentro del área.

Todo apunta a un choque de ida y vuelta en el que las defensas tendrán que mantenerse concentradas durante los 90 minutos.

Pronóstico Santos Laguna vs Pachuca

El partido se presenta especialmente equilibrado. Santos tiene a su favor el momento anímico generado por sus dos victorias recientes y la posibilidad de jugar ante su afición.

Pachuca llega con una dinámica positiva todavía más prolongada y con la confianza que le otorgan sus cinco encuentros sin conocer la derrota.

La inercia ganadora de los locales puede permitirles competir de igual a igual, pero la contundencia del bloque ofensivo hidalguense también garantiza que los Tuzos tendrán oportunidades para responder.

Por eso, el escenario más probable apunta a un encuentro abierto, con alternativas constantes y goles en ambas porterías.

🔮 Nuestro pronóstico: Santos Laguna 2-2 Pachuca

Pronosticamos un disputado empate 2-2 entre Santos Laguna y Pachuca.

La inercia ganadora de los locales y la contundencia del bloque ofensivo hidalguense auguran un trámite sumamente abierto y de ida y vuelta.

Santos intentará aprovechar su buen momento para sumar otra victoria que lo acerque a la pelea por la Liguilla, mientras Pachuca buscará extender su racha invicta y marcharse a la pausa de la Fecha FIFA con otro resultado positivo.

Last modified: septiembre 26, 2026