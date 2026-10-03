España vs República Checa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡La campeona del mundo vuelve a escena! España recibe a Chequia en Oviedo en una nueva jornada de la UEFA Nations League, con la Roja buscando prolongar su extraordinario momento y mantener intacta su impresionante racha sin derrotas.

El escenario parece especialmente favorable para el conjunto dirigido por Luis de la Fuente, que ha comenzado esta edición de la Liga de Naciones con paso perfecto. En el otro extremo aparece una Chequia necesitada de una actuación prácticamente perfecta después de sufrir dos derrotas consecutivas.

La diferencia en la clasificación convierte el encuentro en un auténtico reto para los visitantes, mientras España intentará aprovechar la localía para seguir demostrando por qué continúa siendo una de las grandes referencias del fútbol internacional.

España llega imparable a Oviedo

La selección española atraviesa un momento extraordinario. La Roja suma dos victorias en esta UEFA Nations League y llega después de una contundente exhibición frente a Croacia, a la que derrotó 4-1.

El resultado permitió además que España alcanzara la impresionante cifra de 40 partidos consecutivos sin conocer la derrota, una racha que refleja la enorme consistencia alcanzada por el equipo de Luis de la Fuente.

Uno de los grandes protagonistas de este momento es Lamine Yamal. El joven atacante atraviesa un nivel espectacular y se ha convertido en una de las principales amenazas del conjunto español gracias a su capacidad para desequilibrar, acelerar las jugadas y generar ocasiones prácticamente desde cualquier sector del ataque.

En el centro del campo, Rodri volverá a tener una función esencial. Su capacidad para controlar los tiempos, recuperar balones y distribuir con precisión permitirá a España instalarse durante largos periodos en territorio checo.

Con el balón bajo control, la velocidad de Lamine Yamal y Nico Williams será una de las principales armas para romper el bloque visitante.

Chequia llega con la necesidad de dar la sorpresa

La realidad de Chequia es completamente diferente. El conjunto centroeuropeo se encuentra en el fondo de la clasificación sin puntos, después de haber perdido sus dos primeros compromisos en esta edición de la Nations League.

El panorama obliga a los visitantes a buscar una reacción inmediata, aunque el desafío será enorme. Para conseguir un resultado positivo en Oviedo, Chequia tendrá que realizar un partido prácticamente perfecto tanto en defensa como en las transiciones ofensivas.

Además, el equipo llegará con una ausencia importante. Pavel Šulc no podrá participar debido a una suspensión, lo que reduce todavía más las alternativas de una selección que necesitará máxima concentración para intentar frenar el dominio español.

La estrategia podría estar enfocada en cerrar espacios y agrupar a sus jugadores en campo propio. Chequia intentará reducir las líneas de pase y evitar que España encuentre zonas cómodas cerca del área.

A partir de ahí, las opciones ofensivas pasarán principalmente por aprovechar algún contragolpe aislado o una jugada a balón parado.

España vs Chequia: las claves del partido

El principal desafío para Chequia será sobrevivir al dominio de la posesión española.

España buscará hacerse dueña del balón desde los primeros minutos, utilizando a Rodri como uno de los principales organizadores para mover al rival de un costado a otro. El objetivo será generar espacios hasta encontrar el momento adecuado para acelerar.

Ahí aparecerán Yamal y Nico Williams. Ambos pueden convertirse en armas especialmente peligrosas si reciben con metros por delante y tienen la posibilidad de encarar a los defensores checos.

Para Chequia, mantener la estructura será fundamental. Un bloque demasiado hundido puede terminar concediendo demasiadas ocasiones, pero adelantar las líneas ante una España con tanta velocidad también puede ser extremadamente arriesgado.

La selección visitante tendrá que encontrar un equilibrio complicado: defender cerca de su área sin renunciar completamente a salir al ataque.

Otro factor determinante será el primer gol. Si España consigue abrir rápidamente el marcador, Chequia tendrá que abandonar progresivamente su planteamiento conservador y dejar más espacios, algo que podría favorecer todavía más a los locales.

Pronóstico España vs Chequia

España parte con una ventaja importante por su momento actual, la diferencia de calidad entre ambas plantillas y el extraordinario nivel de confianza que arrastra después de sus últimas actuaciones.

La Roja llega con dos victorias, una ofensiva en plena forma y una racha de 40 partidos invicta. Además, jugará ante su público en Oviedo, donde buscará mantener el control del encuentro desde la posesión.

Chequia necesita reaccionar y tiene como principal objetivo resistir el mayor tiempo posible, pero la ausencia de Pavel Šulc y su arranque con cero puntos complican todavía más el panorama.

Si España consigue imponer su ritmo habitual, la velocidad de sus atacantes y su efectividad en los últimos metros deberían terminar marcando la diferencia.

🔮 Nuestro pronóstico: España 3-0 Chequia

Pronosticamos una contundente victoria de España 3-0 sobre Chequia, en un partido donde la campeona del mundo debería controlar la posesión, dominar territorialmente y generar las mejores ocasiones.

Chequia intentará protegerse con un bloque compacto y apostar por alguna transición rápida, pero la diferencia de jerarquía futbolística y el gran momento que atraviesa el ataque español apuntan a un encuentro favorable para los locales.

Last modified: octubre 3, 2026