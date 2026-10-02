Croacia vs Inglaterra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡Choque de colosos europeos en el silencio absoluto de Rijeka por la cima del grupo de la muerte! La Selección de Croacia recibe a puerta cerrada a la Inglaterra de Thomas Tuchel en un duelo de la UEFA Nations League donde sumar de a tres es una obligación. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Croatas como Ingleses llegan con 3 puntos en el Grupo C, por lo que el ganador seguirá en carrera por la fase final, mientras que el perdedor se complicará el panorama.

El conjunto de Thomas Tuchel llega revitalizado tras superar 2-0 a la República Checa con anotaciones de Gordon y Kane, impulsados por la magia de Jude Bellingham.

Por su parte, Croacia desembarca golpeada tras encajar una dura goleada 4-1 ante España, urgida de respuestas futbolísticas.

Inglaterra volcará su juego con la dinámica de Jude Bellingham para asistir los desmarques de Harry Kane y Anthony Gordon.

Croacia responderá imponiendo la jerarquía de Luka Modrić y Mateo Kovačić en la medular para surtir de balones a Andrej Kramarić en el área.

El gran momento de ritmo que atraviesa el ataque británico y la urgencia inglesa por consolidar la era Tuchel terminarán inclinando la balanza en Rijeka. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Inglaterra 2-1 sobre Croacia. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 2, 2026