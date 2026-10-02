Written by: octubre 2, 2026 Liga de Naciones UEFA

Croacia vs Inglaterra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Croacia vs Inglaterra

¡Choque de colosos europeos en el silencio absoluto de Rijeka por la cima del grupo de la muerte! La Selección de Croacia recibe a puerta cerrada a la Inglaterra de Thomas Tuchel en un duelo de la UEFA Nations League donde sumar de a tres es una obligación. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Croatas como Ingleses llegan con 3 puntos en el Grupo C, por lo que el ganador seguirá en carrera por la fase final, mientras que el perdedor se complicará el panorama.

El conjunto de Thomas Tuchel llega revitalizado tras superar 2-0 a la República Checa con anotaciones de Gordon y Kane, impulsados por la magia de Jude Bellingham. 

Por su parte, Croacia desembarca golpeada tras encajar una dura goleada 4-1 ante España, urgida de respuestas futbolísticas.

Inglaterra volcará su juego con la dinámica de Jude Bellingham para asistir los desmarques de Harry Kane y Anthony Gordon. 

Croacia responderá imponiendo la jerarquía de Luka Modrić y Mateo Kovačić en la medular para surtir de balones a Andrej Kramarić en el área.

El gran momento de ritmo que atraviesa el ataque británico y la urgencia inglesa por consolidar la era Tuchel terminarán inclinando la balanza en Rijeka. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Inglaterra 2-1 sobre Croacia. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 2, 2026
Brasil vs India Previous Story
Brasil vs India EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Related Posts

Francia vs Italia

Francia vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Written by: octubre 1, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal Partidazo de alto voltaje en...

Read More
Bélgica vs Turquía

Bélgica vs Turquía EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Written by: octubre 1, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Cita de máxima presión en Lieja...

Read More
Dinamarca vs Portugal

Dinamarca vs Portugal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Written by: octubre 1, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Cita de alto voltaje en...

Read More
Alemania vs Serbia

Alemania vs Serbia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Written by: octubre 1, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Prueba de fuego en la catedral...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *