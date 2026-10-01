Bélgica vs Turquía EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡Cita de máxima presión en Lieja para reengancharse a la pelea por la cima del grupo de la muerte! La Selección de Bélgica recibe a Turquía en un choque de la UEFA Nations League donde tropezar no es una opción. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones vienen de amargos descalabros en la jornada pasada, por lo que en esta tercera fecha saben que es vital el sumar las tres unidades en la lucha por sus objetivos.

El equipo de Mark van Bommel llega necesitado de gol tras caer por la mínima frente a Francia en la fecha anterior, buscando aferrarse a su fortaleza como local.

Por su parte, la escuadra turca desembarca urgida sin puntos en la tabla tras sufrir un duro tropiezo 4-1 ante Italia.

Bélgica volcará su propuesta con la batuta de Kevin De Bruyne y Youri Tielemans en el mediocampo para abastecer a su tridente ofensivo.

Turquía responderá apostando al talento individual de Arda Güler y la desfachatez de Barış Alper Yılmaz para lastimar en transiciones rápidas.

La superioridad de plantel del conjunto local y la contundencia de sus atacantes en momentos clave terminarán marcando la diferencia. Nuestro pronóstico es una clara victoria de Bélgica 3-1 sobre Turquía. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 1, 2026