Dinamarca vs Portugal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡SIN CRISTIANO RONALDO! 😱



Portugal consigue un triunfo importante en casa de Dinamarca en medio de la polémica por la salida de CR7 🇵🇹



⚽️ Joao Canelo (13') Gonçalo Ramos (25'), Vitinha (67'), Joao Félix (87')

⚽️ Mikkel Damsgaard (23'), Rasmus Højlund (53')#CentralFOX pic.twitter.com/L6AVTk3T2Y — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 1, 2026

¡Cita de alto voltaje en territorio escandinavo para definir al dueño absoluto de la cima del Grupo 4! Dinamarca y Portugal se enfrentan en Copenhague en un choque imperdible de la UEFA Nations League, con dos selecciones que llegan en gran momento y que buscan dar un nuevo golpe de autoridad rumbo a la fase final.

Ambos combinados vienen de conseguir victorias en la jornada anterior, por lo que sumar nuevamente de a tres podría marcar una diferencia importante en la pelea por el liderato. La localía danesa se enfrentará a la experiencia y profundidad de una Portugal que marcha con paso perfecto.

Dinamarca quiere acercarse al liderato

La llamada Dinamita Roja llega a esta tercera jornada con la confianza renovada después de conseguir una importante victoria ante su público.

Dinamarca derrotó 2-0 a Gales, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por los primeros puestos y llegar a este enfrentamiento con la ilusión de igualar la línea del líder.

Ahora tendrá enfrente a una Portugal que todavía no conoce la derrota en esta edición y que cuenta con una enorme cantidad de recursos ofensivos. El conjunto danés tendrá que aprovechar al máximo su condición de local para intentar controlar el partido.

Uno de los principales focos ofensivos será Mikkel Damsgaard, encargado de aportar creatividad y desequilibrio desde las zonas exteriores. Su capacidad para encontrar espacios será fundamental para abastecer a Rasmus Højlund, quien representará la principal amenaza dentro del área.

Dinamarca necesitará además mantener el orden cuando pierda la pelota, especialmente ante un rival que puede convertir cualquier recuperación en una ocasión peligrosa.

Portugal llega con paso perfecto

En el otro lado aparece una selección portuguesa que atraviesa un momento especialmente positivo.

La escuadra lusitana consiguió dos victorias consecutivas ante Gales y Noruega, ambas como visitante, y ahora llega a Copenhague con el objetivo de mantener su paso perfecto.

El conjunto portugués ha demostrado capacidad para competir lejos de casa y cuenta con una plantilla repleta de alternativas para modificar el rumbo de cualquier partido.

En la zona medular, Vitinha tendrá una función fundamental. Su visión y capacidad para mover el balón permitirán a Portugal intentar hacerse con el control territorial y encontrar los espacios necesarios para activar a sus atacantes.

Arriba, João Félix y Cristiano Ronaldo serán las principales referencias ofensivas. La movilidad del primero puede generar espacios, mientras el histórico delantero portugués buscará aprovechar cualquier oportunidad dentro del área.

Las claves del Dinamarca vs Portugal

Uno de los principales enfrentamientos tácticos estará en la posesión. Dinamarca buscará utilizar la creatividad de Damsgaard para avanzar y generar situaciones alrededor de Højlund, mientras Portugal intentará controlar el encuentro mediante Vitinha.

La selección danesa tendrá que encontrar la manera de evitar que los portugueses puedan instalarse cómodamente en campo rival. Si Portugal consigue dominar la pelota durante largos periodos, Dinamarca podría verse obligada a retroceder demasiado.

El contragolpe puede ser una herramienta importante para los locales. Højlund tiene potencia y velocidad suficientes para atacar los espacios si Damsgaard consigue encontrarlo rápidamente.

Portugal, en cambio, intentará imponer su calidad individual. João Félix puede aparecer entre líneas y asociarse con sus compañeros, mientras Cristiano Ronaldo representa una amenaza constante dentro del área.

Cristiano Ronaldo, la gran amenaza portuguesa

El delantero portugués será nuevamente uno de los grandes protagonistas del encuentro.

Cristiano Ronaldo llega respaldado por el buen momento de Portugal y buscará aumentar su influencia en una competición donde la selección lusitana aspira a llegar nuevamente a las instancias decisivas.

Su capacidad para aparecer en los momentos importantes puede resultar determinante en un partido que promete ser muy cerrado.

Dinamarca tendrá que mantener una vigilancia constante sobre el atacante, especialmente en centros, balones divididos y jugadas a balón parado.

Portugal busca mantener su paso perfecto

El contexto del grupo añade todavía más importancia al encuentro. Dinamarca sabe que una victoria le permitiría acercarse al liderato, mientras Portugal puede consolidar su posición en la parte alta si consigue sumar nuevamente de a tres.

La selección danesa tendrá el respaldo de su afición en Copenhague y buscará convertir esa presión en intensidad. Portugal, por su parte, intentará utilizar su experiencia para controlar los momentos de mayor exigencia.

Conforme avancen los minutos, el fondo de armario lusitano podría adquirir una importancia especial. Las alternativas disponibles desde el banquillo pueden marcar diferencias en un partido de ritmo elevado.

Pronóstico Dinamarca vs Portugal

El encuentro reúne todos los ingredientes para ser una auténtica batalla por la cima. Dinamarca llega motivada después de vencer a Gales y buscará hacer valer su condición de local, mientras Portugal aterriza con confianza tras conseguir dos victorias consecutivas como visitante.

La creatividad de Damsgaard y la potencia de Højlund serán las principales armas danesas. Portugal responderá mediante la posesión de Vitinha y el talento de João Félix y Cristiano Ronaldo.

La igualdad podría mantenerse durante buena parte del partido, pero la mayor profundidad de la plantilla portuguesa puede terminar marcando diferencias en el tramo decisivo.

🔮 Nuestro pronóstico: Dinamarca 1-2 Portugal

Pronosticamos una trabajada victoria de Portugal por 2-1 sobre Dinamarca, en un encuentro donde la selección local tendrá argumentos para competir y generar peligro, pero terminará cediendo ante la jerarquía ofensiva de los lusitanos.

Dinamarca buscará aprovechar el factor local y la conexión entre Damsgaard y Højlund, mientras Portugal confiará en su capacidad para controlar la pelota y encontrar a sus hombres de ataque.

El inmenso fondo de armario lusitano y la jerarquía de sus delanteros terminarán siendo determinantes en un partido sumamente exigente.

Last modified: octubre 1, 2026