Cruz Azul vs Juárez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

QUÉ VICTORIA DE LA MÁQUINA CEMENTERA 🚂



CINCO ANOTADORES DIFERENTES PARA LLEVARNOS LOS TRES PUNTOS ESTA NOCHE.



VAMOOOOOS, CRUZ AZUUUUUL 💙 pic.twitter.com/uw1SeDmI17 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 18, 2026

¡Se encienden las alarmas en la capital! Cruz Azul recibe a FC Juárez en el Estadio Banorte con la obligación de conseguir una victoria que le permita recuperar confianza y frenar una racha preocupante. La Máquina atraviesa un momento complicado y necesita responder ante su afición para evitar que las dudas se conviertan en una crisis todavía mayor.

Enfrente estará un conjunto fronterizo que llega ubicado en el fondo de la clasificación y que también necesita sumar para comenzar a salir del bache. Aunque la diferencia entre ambas plantillas parece considerable, Cruz Azul no puede darse el lujo de confiarse: en una temporada llena de presión, cualquier tropiezo puede tener consecuencias importantes.

El escenario es claro. Los Cementeros necesitan los tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos, mientras que FC Juárez intentará aprovechar los nervios del rival para dar una sorpresa que cambie su panorama en el campeonato.

Cruz Azul, obligado a reaccionar tras tres partidos sin ganar

El equipo dirigido por Joel Huiqui llega a este compromiso en la séptima posición de la tabla general, con 17 puntos. Sin embargo, su ubicación no oculta las dificultades que ha experimentado durante las últimas jornadas.

La Máquina acumula tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria, una racha que ha encendido las dudas sobre su funcionamiento y que obliga al equipo a ofrecer una respuesta inmediata.

Su presentación más reciente dejó una mezcla de emociones. Cruz Azul empató 3-3 ante Pumas en un partido espectacular, en el que mostró capacidad ofensiva para generar peligro, pero también evidenció problemas para proteger su ventaja y cerrar el encuentro.

Anotar tres goles debería ser suficiente para aspirar a ganar la mayoría de los partidos, pero recibir la misma cantidad demuestra que el equipo necesita encontrar un equilibrio mucho más sólido. Ante Juárez, la prioridad será transformar su superioridad individual en un rendimiento colectivo convincente.

En el mediocampo, Agustín Palavecino y Andrés Montaño tendrán la responsabilidad de generar fútbol, conectar las líneas y encontrar los espacios necesarios para desarticular la defensa rival. Su creatividad puede marcar diferencias si consiguen mover el balón con rapidez y precisión.

En punta, Christian Ebere será una de las principales referencias ofensivas. Su potencia física puede convertirse en un problema para los defensores fronterizos, especialmente si recibe balones en condiciones favorables y logra imponerse dentro del área.

Cruz Azul necesita atacar con determinación, pero sin caer en la desesperación. Un gol temprano podría darle tranquilidad y permitirle manejar el partido desde una posición más cómoda.

FC Juárez busca resistir y aprovechar cualquier oportunidad

Del otro lado, FC Juárez llega a la capital en una situación mucho más delicada. El conjunto dirigido por Gustavo Lema ocupa el último lugar de la clasificación, con apenas cuatro unidades, y necesita comenzar a sumar con regularidad para evitar que la distancia respecto a sus competidores siga aumentando.

Pese a su complicada campaña, los Bravos rescataron un empate ante Tijuana en la jornada anterior. Ese resultado puede servir como punto de partida para intentar construir una reacción, aunque el desafío que tienen por delante será considerablemente exigente.

Juárez sabe que enfrentará a un rival herido, presionado por los resultados y obligado a tomar la iniciativa. Por ello, su estrategia podría pasar por cerrar espacios, proteger su área y evitar que Cruz Azul encuentre demasiadas facilidades para generar ocasiones claras.

En ese escenario, Sebastián Jurado tendrá una responsabilidad fundamental. El guardameta deberá responder con seguridad ante los intentos cementeros y transmitir confianza a una defensa que probablemente tendrá mucho trabajo durante el encuentro.

Cuando consiga recuperar el balón, el conjunto fronterizo buscará aprovechar la velocidad y la capacidad de definición de Óscar Estupiñán. El delantero puede convertirse en una alternativa importante si encuentra espacios para correr y consigue sorprender a una defensa local que también ha mostrado dificultades recientes.

Para Juárez, la clave será resistir sin perder el orden. Si concede espacios demasiado pronto, la calidad ofensiva de Cruz Azul podría castigar sus errores. Sin embargo, si logra mantener el partido cerrado durante buena parte del primer tiempo, la presión podría comenzar a jugar en contra de los locales.

Cruz Azul vs FC Juárez: las claves del partido

La primera gran batalla estará en el mediocampo. Cruz Azul necesita controlar la posesión y generar situaciones mediante Palavecino y Montaño, mientras que Juárez intentará reducir los espacios interiores para impedir que los Cementeros encuentren pases cómodos hacia Ebere.

La segunda clave será la contundencia. La Máquina ha demostrado que puede marcar goles, como ocurrió ante Pumas, pero ahora necesita acompañar su producción ofensiva con una defensa más concentrada. No bastará con dominar: tendrá que evitar errores que permitan a los Bravos meterse nuevamente en el partido.

También será determinante la gestión de la presión. Cruz Azul parte como favorito y juega en casa, pero la obligación de ganar puede convertirse en un problema si el gol tarda en llegar. La paciencia y la circulación rápida serán fundamentales para no caer en ataques precipitados.

FC Juárez, por su parte, deberá aprovechar cada balón recuperado y elegir con inteligencia cuándo salir al contragolpe. Estupiñán podría encontrar oportunidades si los locales adelantan demasiado sus líneas, aunque para ello necesitará recibir apoyos y no quedar aislado en ataque.

La diferencia de puntos y la calidad individual favorecen a Cruz Azul, pero el equipo cementero tendrá que demostrarlo sobre el terreno de juego. La confianza excesiva sería su peor enemigo en una jornada en la que necesita recuperar sensaciones y resultados.

Pronóstico Cruz Azul vs FC Juárez: la Máquina parte como favorita

Cruz Azul tiene una oportunidad ideal para poner fin a su mala racha y recuperar terreno en la clasificación. La calidad de sus mediocampistas, la presencia física de Ebere y el respaldo de su afición deberían permitirle asumir el control del encuentro.

FC Juárez llega con la necesidad de sumar, pero sus cuatro puntos reflejan las dificultades que ha tenido para competir con regularidad. El equipo fronterizo podría complicar algunos tramos del partido si mantiene una defensa compacta, aunque sostener esa resistencia durante los 90 minutos será un desafío importante.

La Máquina necesita convertir este encuentro en un punto de inflexión. Una victoria contundente no solamente representaría tres puntos, sino también una inyección de confianza para afrontar las próximas jornadas con mejores sensaciones.

🔮 Nuestro pronóstico: Cruz Azul 3-0 FC Juárez

Pronosticamos una clara victoria de Cruz Azul por 3-0 sobre FC Juárez.

Esperamos un partido en el que los Cementeros asuman el protagonismo desde el inicio, generen ocasiones mediante Palavecino y Montaño y aprovechen la potencia de Christian Ebere para marcar diferencias en el área.

Juárez intentará resistir con Sebastián Jurado como una de sus figuras, pero la presión ofensiva de los locales podría terminar inclinando el encuentro. Si Cruz Azul mantiene la concentración y evita los errores defensivos que le costaron puntos ante Pumas, tiene argumentos para conseguir una victoria convincente.

Last modified: octubre 17, 2026