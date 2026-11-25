Champions League 2026-2027

⏱️ 90+5’ – C'est terminé au Parc.



Les deux équipes se quittent sur un score de parité. 🔴🔵#UCL 2️⃣-2️⃣ I #PSGRoma pic.twitter.com/dNoBa2T1ww — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 25, 2026

¡Choque inédito de trenes en París luchando con todo en esta Champions League! El campeón vigente, Paris Saint-Germain, busca su decimotercera victoria consecutiva recibiendo a una Roma invicta en Italia que llega con su artillero en estado de gracia. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El París está dominando la competencia, mientras La Loba está luchando por mantenerse en zona de clasificación sin margen de error.

Los parisinos de Luis Enrique suman 12 triunfos al hilo y paso perfecto en Europa con 20 goles anotados tras vencer al Niza en la Ligue 1 donde son líderes.

Por su parte, la Roma de Gasperini marcha invicta en la Serie A tras golear 5-1 al Parma, pero urge sumar en Champions donde apenas acumula 4 puntos.

Sin los lesionados Kvaratskhelia, Doué ni Marquinhos —y con Dembélé en duda—, el PSG apostará por la magia de Vitinha y João Neves para habilitar a Ferran Torres y Maghnes Akliouche.

La Roma responderá con el desequilibrio de Matías Soulé y un imparable Donyell Malen, que suma 16 goles en 15 partidos.

La jerarquía y racha implacable del campeón en casa frente a una Roma sumamente peligrosa al ataque garantizan un intercambio de golpes en la Ciudad de la Luz. Nuestro pronóstico es una vibrante victoria del PSG 2-1 sobre la Roma. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 25, 2026