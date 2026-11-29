Serie A

¡Choque de alto voltaje por puestos de Champions League en el futbol italiano! El invicto en casa Como de Cesc Fàbregas recibe a una encendida Juventus de Luciano Spalletti que llega tras marcar 8 goles en sus últimos dos partidos y con sed de revancha. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos saldrán a jugarlo como una auténtica final al ser una pelea directa por puestos de Champions League cuando cada vez estamos más cerca de la mitad de la temporada.

Los locales marchan en zona alta con 26 puntos, 5 por encima de los turineses, invictos en su estadio y tras ganar en liga y en Champions League donde superaron 1-0 al AEK Atenas.

Por su parte, la Vecchia Signora llega embalada tras golear 4-0 al Venezia en Serie A y 4-1 al Omonia en Europa League.

Como, sin el lesionado Moise Kean, recupera en defensa a Trevoh Chalobah y apostará por la calidad de Lucas Da Cunha, Luis Milla, Samuele Ricci y Anastasios Douvikas.

Juventus, pese a las bajas de Manuel Locatelli y Kenan Yıldız, responderá con el poder ofensivo de Teun Koopmeiners, Edon Zhegrova y Randal Kolo Muani.

La solidez defensiva del conjunto local en su cancha chocará de frente contra el explosivo momento goleador de los visitantes, anticipando un duelo táctico muy cerrado. Nuestro pronóstico es un intenso empate 1-1 entre Como y Juventus. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 29, 2026