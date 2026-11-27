Premier League 2026-2027

¡Dramático choque de realidades invertidas en Old Trafford por la Premier League! El Manchester United de Mauricio Pochettino se juega la vida hundido en zona de descenso y recibe a un encendido Brentford sexto lugar que quiere aprovechar la crisis histórica de los Diablos Rojos. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El United llega desesperado por aprovechar su localía rumbo al cierre de año que suele ser muy duro en Inglaterra, sin embargo hay mucho que mejorar para aspirar a ganar.

Los locales marchan decimonovenos con apenas 8 puntos y 9 jornadas sin ganar en liga, aunque vienen de empatar 2-2 en Champions ante el Sporting tomando un respiro.

Por su parte, las Bees de Keith Andrews son sextas con 17 unidades tras golear 4-0 al Everton sumando su segunda victoria en sus últimos 3 juegos.

United, sin Manuel Ugarte ni Carlos Baleba, apostará por el liderazgo de Bruno Fernandes tras su doblete en Lisboa y el morbo de Bryan Mbeumo ante su exequipo junto a Joshua Zirkzee.

Brentford, pese a la suspensión de Igor Thiago y su irregularidad fuera de casa, responderá con Keane Lewis-Potter, Mikkel Damsgaard y Callum Wilson.

La necesidad extrema del conjunto local en su estreno liguero con Pochettino frente a un visitante muy peligroso pero frágil lejos de su estadio dejará emociones en ambas áreas. Nuestro pronóstico es una sufrida victoria del Manchester United 2-1 sobre el Brentford. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 27, 2026