Atlético San Luis vs Querétaro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Atlético San Luis vs Querétaro EN VIVO Jornada 13 Liga MX Apertura 2026!https://t.co/kcXgDBNEAg — FulBox (@Setodo) October 21, 2026

¡Orgullo regional, rivalidad y puntos fundamentales en juego! Atlético San Luis y Querétaro se enfrentan en el Estadio Alfonso Lastras en una nueva edición del Clásico del Bajío, un duelo que promete intensidad y emociones en el arranque de la jornada doble del futbol mexicano.

Ambos equipos saben que la temporada regular entra en una etapa decisiva y que cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por sus objetivos. El conjunto potosino buscará aprovechar su localía y prolongar su buen momento, mientras que los Gallos Blancos intentarán reaccionar después de un duro tropiezo que frenó sus aspiraciones.

La mesa está puesta para un encuentro muy disputado, con dos equipos que necesitan sumar y que difícilmente regalarán espacios en un partido donde también estará en juego el orgullo regional.

Atlético San Luis llega motivado y quiere imponer condiciones en casa

El Atlético San Luis afronta este compromiso con buenas sensaciones, después de sumar puntos en tres de sus últimos cuatro encuentros. Su actuación más reciente terminó con un empate 1-1 frente al Toluca como visitante, un resultado que dejó señales positivas de cara a este importante enfrentamiento.

Ahora, el equipo potosino tendrá la oportunidad de trasladar esa confianza a su estadio y buscar una victoria que le permita fortalecer su posición en la recta final del campeonato.

Una de las claves estará en el funcionamiento del mediocampo. Sébastien Salles-Lamonge será fundamental para organizar los ataques, distribuir el balón y encontrar los espacios necesarios para superar la presión queretana.

En los últimos metros, Anderson Duarte puede aportar desequilibrio individual, mientras que Rafa Llorente tendrá la responsabilidad de aprovechar las oportunidades que genere el conjunto local.

San Luis deberá mantener la paciencia y evitar que la necesidad de ganar lo lleve a perder el orden. Ante un rival que buscará explotar los espacios, el equilibrio entre ataque y defensa será determinante.

Querétaro busca reaccionar tras una dolorosa derrota

Los Gallos Blancos llegan a San Luis con la intención de pasar página después de una jornada complicada. Querétaro ocupa la sexta posición con 20 puntos, pero su última presentación dejó dudas tras una contundente derrota frente a Santos Laguna.

El resultado representa un golpe anímico para el conjunto queretano, que además tendrá que reorganizar su defensa por la expulsión de Diego Reyes. Su ausencia obliga al cuerpo técnico a realizar ajustes en una zona del campo que necesitará máxima concentración ante la presión ofensiva de los potosinos.

Pese a las dificultades, Querétaro cuenta con argumentos para competir. Su objetivo será recuperar la solidez defensiva, evitar errores en la salida y aprovechar la velocidad de sus atacantes para generar peligro en las transiciones.

Mateo Coronel será una de las opciones importantes para darle profundidad al ataque, mientras que Alí Ávila puede marcar diferencias gracias a su velocidad y capacidad para atacar los espacios.

Los Gallos necesitarán una actuación mucho más sólida que la de su último partido si quieren salir del Alfonso Lastras con puntos y mantenerse en una posición competitiva.

Atlético San Luis vs Querétaro: las claves del partido

El desarrollo del Clásico del Bajío dependerá, en buena medida, de quién consiga controlar el mediocampo y aprovechar mejor los errores del rival.

El control de Salles-Lamonge: si el francés logra manejar los tiempos y distribuir el balón con libertad, San Luis tendrá mayores posibilidades de instalarse en campo contrario y generar ocasiones.

si el francés logra manejar los tiempos y distribuir el balón con libertad, San Luis tendrá mayores posibilidades de instalarse en campo contrario y generar ocasiones. El reordenamiento defensivo de Querétaro: después de la expulsión de Diego Reyes y la goleada sufrida ante Santos, los Gallos deberán recuperar la coordinación en su última línea.

después de la expulsión de Diego Reyes y la goleada sufrida ante Santos, los Gallos deberán recuperar la coordinación en su última línea. La velocidad en las transiciones: tanto Anderson Duarte como Alí Ávila pueden resultar peligrosos cuando encuentren espacios para encarar y atacar la espalda de los defensores.

tanto Anderson Duarte como Alí Ávila pueden resultar peligrosos cuando encuentren espacios para encarar y atacar la espalda de los defensores. La importancia del primer gol: una anotación temprana podría cambiar los planes de ambos entrenadores y obligar al equipo que esté abajo en el marcador a asumir mayores riesgos.

Por tratarse de un clásico regional y de un compromiso dentro de una jornada doble, la intensidad será elevada. La concentración defensiva y la efectividad frente al arco podrían inclinar la balanza en un encuentro que luce muy equilibrado.

Pronóstico Atlético San Luis vs Querétaro: ¿quién ganará el Clásico del Bajío?

Sobre el papel, se espera un enfrentamiento cerrado. Atlético San Luis llega con una dinámica relativamente positiva y contará con el respaldo de su afición, factores que pueden ayudarle a tomar la iniciativa.

Querétaro, por su parte, tiene la motivación de recuperarse y defender su posición en la clasificación. Sin embargo, la derrota ante Santos y los ajustes que deberá realizar en defensa pueden complicar su planteamiento.

La combinación de estos factores apunta a un partido con pocas ventajas sostenidas, oportunidades para ambos conjuntos y mucha disputa en la mitad de la cancha. San Luis podría aprovechar su condición de local, pero los Gallos tienen velocidad suficiente para responder y evitar que el rival domine por completo.

🔮 Nuestro pronóstico: Atlético San Luis 1-1 Querétaro

Scout Picks pronostica un empate 1-1 entre Atlético San Luis y Querétaro.

Esperamos un encuentro intenso, con alternativas para ambos equipos y un marcador que refleje la paridad que se anticipa en este Clásico del Bajío. San Luis podría tomar la iniciativa ante su afición, mientras que Querétaro buscará hacer daño mediante transiciones rápidas.

El reparto de puntos sería un desenlace razonable en un partido donde los detalles pueden marcar la diferencia y ninguno de los dos equipos querrá salir derrotado de una cita tan importante.

Last modified: octubre 20, 2026