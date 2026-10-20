Written by: octubre 20, 2026 Torneo Apertura 2026

Tigres vs León EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Torneo Apertura 2026

Tigres vs León

¡Cierre de alarido en la jornada doble con el pase a la fiesta grande del fútbol mexicano en juego! Los Tigres reciben en la caldera de El Volcán al Club León en una batalla campal donde ceder puntos resultará fatal. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros llegan separados por 4 puntos cuando estamos entrando ya a la recta final de la temporada regular, el margen de error se acaba y cualquier derrota podría costarles la liguilla.

El equipo universitario llega sumando 7 de los últimos 9 puntos en disputa tras igualar a uno ante Chivas, sin embargo sufrieron la expulsión de Juan Brunetta

Por su parte, la escuadra esmeralda desembarca séptima con 18 unidades, buscando sacudirse la derrota 5-3 ante América del pasado sábado.

Tigres tomará la iniciativa adueñándose de la medular con la experiencia de Fernando Gorriarán para catapultar la fuerza de Rodrigo Aguirre arriba. 

León responderá explotando las bandas con Iván Moreno e Ismael Díaz para alimentar la presencia goleadora de Diber Cambindo en el área.

El peso aplastante que ejerce la afición incomparable en su cancha y la urgencia felina por meterse a la Liguilla terminarán desequilibrando la balanza en el tramo final. Nuestro pronóstico es una apretada victoria de Tigres 2-1 sobre el León. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 20, 2026
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