Written by: octubre 20, 2026 Champions League 2026-2027

Como vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Como vs Manchester United

¡Prueba de fuego en territorio italiano para medir la fortaleza de una de las revelaciones europeas ante un gigante herido! El Como de Cesc Fàbregas recibe en su fortín al Manchester United en un choque donde regalar metros resultará fatal. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros llegan con 3 unidades en dos jornadas, por lo que el ganador dará un gran paso en la pelea por la fase final, mientras que el perdedor se complicará el camino ahora que entramos a la mitad de la fase de liga.

El equipo lombardo llega motivado tras vencer 3-1 a la Fiorentina, presumiendo 32 partidos sin perder de sus últimos 40 juegos en casa. Sin embargo en su último duelo de Champions cayeron 3-2 visitando al Feyenoord.

Por su parte, la escuadra de Michael Carrick desembarca en máxima presión tras encadenar seis partidos consecutivos sin conocer la victoria, incluido el empate 1-1 ante el Leeds del fin de semana y la derrota 2-0 ante el Atlético de Madrid en la jornada pasada de Champions.

Como impondrá su juego de posesión asociando el talento de Nico Paz y Maxence Caqueret para abastecer el olfato de Anastasios Douvikas

Manchester United responderá adueñándose de la medular con la experiencia de Bruno Fernandes para explotar la velocidad de Bryan Mbeumo y Marcus Rashford.

El excelente momento colectivo que vive el cuadro italiano en su feudo y la fragilidad defensiva que arrastra la visita inclinarán la balanza en favor de los de casa. Nuestro pronóstico es una histórica victoria del Como 2-1 sobre el Manchester United. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 20, 2026
Tigres vs León Previous Story
Tigres vs León EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Torneo Apertura 2026

Related Posts

PSG vs Barcelona

PSG vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Written by: octubre 19, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Europa se prepara para una noche...

Read More
Liverpool vs Villarreal

Liverpool vs Villarreal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Written by: octubre 19, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de máxima presión en el...

Read More
Porto vs PSV

Porto vs PSV EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Written by: octubre 19, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Urgencia absoluta y obligación...

Read More
Fenerbahce vs Slavia Praga

Fenerbahce vs Slavia Praga EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Written by: octubre 19, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Caldera hirviente y exigencia...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *