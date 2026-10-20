Como vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Champions League 2026-2027

¡Prueba de fuego en territorio italiano para medir la fortaleza de una de las revelaciones europeas ante un gigante herido! El Como de Cesc Fàbregas recibe en su fortín al Manchester United en un choque donde regalar metros resultará fatal. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros llegan con 3 unidades en dos jornadas, por lo que el ganador dará un gran paso en la pelea por la fase final, mientras que el perdedor se complicará el camino ahora que entramos a la mitad de la fase de liga.

El equipo lombardo llega motivado tras vencer 3-1 a la Fiorentina, presumiendo 32 partidos sin perder de sus últimos 40 juegos en casa. Sin embargo en su último duelo de Champions cayeron 3-2 visitando al Feyenoord.

Por su parte, la escuadra de Michael Carrick desembarca en máxima presión tras encadenar seis partidos consecutivos sin conocer la victoria, incluido el empate 1-1 ante el Leeds del fin de semana y la derrota 2-0 ante el Atlético de Madrid en la jornada pasada de Champions.

Como impondrá su juego de posesión asociando el talento de Nico Paz y Maxence Caqueret para abastecer el olfato de Anastasios Douvikas.

Manchester United responderá adueñándose de la medular con la experiencia de Bruno Fernandes para explotar la velocidad de Bryan Mbeumo y Marcus Rashford.

El excelente momento colectivo que vive el cuadro italiano en su feudo y la fragilidad defensiva que arrastra la visita inclinarán la balanza en favor de los de casa. Nuestro pronóstico es una histórica victoria del Como 2-1 sobre el Manchester United. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 20, 2026