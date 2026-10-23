Arsenal vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Premier League 2026-2027

Premier League 2026-2027

¡Dominio absoluto en casa e inercia ganadora por la cima de la Premier League! El Arsenal recibe en la catedral del Emirates Stadium al Everton en una batalla donde regalarnos metros puede resultar muy caro. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Gunners no tienen margen de error en una cerrada pelea por la cima, mientras los Toffees saben que un triunfo los metería a la lucha por Europa.

El equipo de Mikel Arteta llega motivado tras hilvanar cuartos partidos invicto e igualar 2-2 ante el Bayern Múnich en Champions a media semana.

Por su parte, la escuadra de David Moyes desembarca en un momento crítico tras acumular una victoria en sus últimos seis duelos. En la jornada pasada pasada cayeron en casa ante el Chelsea.

Arsenal impondrá condiciones asociando la visión de Martin Ødegaard y la electricidad de Eberechi Eze para abastecer el olfato de Kai Havertz.

Everton responderá atrincherándose en bloque bajo con la muralla de Jarrad Branthwaite para catapultar la calidad de Jack Grealish arriba.

El arrollador volumen de juego que generan los Gunners en su feudo y la marcada fragilidad que arrastra la visita inclinarán de forma clara la balanza. Nuestro pronóstico es una sólida victoria del Arsenal 2-0 sobre el Everton. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 23, 2026