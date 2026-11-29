Premier League 2026-2027

¡Duelo directo con aroma a sentencia por el título de la Premier League en el Emirates Stadium! El líder Arsenal recibe a un Manchester City envuelto en una crisis histórica de resultados, donde un triunfo local podría dejar al conjunto celeste prácticamente fuera de la pelea por la corona. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros llegan obligados a conseguir la victoria en la lucha por la cima ahora que nos acercamos al tramo más complicado de la Premier League en el cierre de año.

Los Gunners de Mikel Arteta lideran con 6 puntos de ventaja sobre los celestes y ganaron sus cinco juegos ligueros en casa, aunque vienen de empatar ante Newcastle y Dortmund en Champions League.

Por su parte, el City de Enzo Maresca solo sumó un punto de los últimos 12 en liga y acumula 10 partidos recibiendo gol. A media semana en Champions tampoco pudieron ganar al igualar en casa 2-2 ante el Napoli.

Arsenal, sin Bukayo Saka ni Martín Zubimendi, espera contar con David Raya en el arco y apostará por Martin Ødegaard, Eberechi Eze y la disputa arriba entre Kai Havertz y Viktor Gyökeres.

Manchester City responderá con el desequilibrio de Rayan Cherki y Jérémy Doku para despertar a Erling Haaland, quien suma tres fechas sin marcar.

La alarmante fragilidad defensiva visitante fuera de casa frente al paso perfecto del campeón vigente en su estadio inclinará la balanza en Londres. Nuestro pronóstico es una vibrante victoria del Arsenal 2-1 sobre el Manchester City. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 29, 2026