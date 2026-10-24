Monterrey vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

🇫🇷 ¡GANARON LAS CHIVAS! 🇫🇷



Con gol de 'Piojo' mantenemos el invicto como visitantes y nos afianzamos como la mejor defensiva del torneo.



¡DALE, REBAÑO! 🐐 pic.twitter.com/dnRlzz1ZLM — CHIVAS (@Chivas) October 25, 2026

¡Choque de alto voltaje por la Liguilla! Monterrey y Chivas se enfrentan en el Gigante de Acero en un duelo que promete emociones, intensidad y una carga especial por el reencuentro entre dos equipos históricos del fútbol mexicano. Los Rayados de Matías Almeyda quieren confirmar su recuperación, mientras que el Rebaño Sagrado buscará mantener su impresionante invicto como visitante y defender su lugar entre los mejores del campeonato.

La recta final de la temporada regular está cada vez más cerca y cada punto puede marcar la diferencia. Monterrey ocupa el séptimo puesto y Chivas se mantiene como sublíder, pero solamente hay tres unidades de distancia entre ambos. Por eso, este enfrentamiento representa mucho más que una victoria: es una oportunidad para dar un golpe de autoridad en la pelea por la clasificación.

¿Cómo llega Monterrey al partido contra Chivas?

Los Rayados llegan encendidos después de conseguir dos victorias consecutivas durante la jornada doble. Su triunfo más reciente fue contundente: un 4-1 sobre Puebla que dejó buenas sensaciones y confirmó que el equipo comienza a responder a las ideas de Matías Almeyda.

En ese encuentro destacaron Diego Rossi y Hugo Cuypers, protagonistas de una actuación ofensiva que ilusiona a la afición regiomontana. Poco a poco, el entrenador parece encontrar la fórmula para potenciar las cualidades de su plantilla y convertir a Monterrey en un rival cada vez más peligroso.

Ahora, el desafío será trasladar ese buen momento a un partido de máxima exigencia. Recibir a Chivas supone enfrentarse a uno de los equipos más sólidos de la competencia, por lo que los albiazules deberán mantener la concentración durante los 90 minutos.

La intención de Monterrey será tomar la iniciativa desde el arranque, adueñarse de la pelota y generar peligro mediante Lucas Ocampos y Diego Rossi. Ambos tendrán la responsabilidad de conectar el mediocampo con el ataque y encontrar los espacios necesarios para habilitar a Hugo Cuypers, cuya capacidad para definir puede resultar determinante.

Además, jugar en el Gigante de Acero representa una ventaja importante para los Rayados. El respaldo de su afición podría impulsar al equipo a imponer condiciones y presionar a un rival que difícilmente regalará espacios.

Con dos triunfos consecutivos y una ofensiva que comienza a carburar, Monterrey tiene argumentos para aspirar a una tercera victoria seguida.

Chivas quiere conservar su invicto como visitante

El Rebaño Sagrado llega a Monterrey con la confianza de mantenerse invicto fuera de casa. Los rojiblancos han demostrado que pueden competir lejos de Guadalajara y ahora tendrán una prueba de máxima exigencia ante un rival que atraviesa un buen momento.

En su presentación más reciente, Chivas consiguió una victoria por la mínima diferencia frente a Necaxa. El resultado le permitió mantenerse en la parte alta de la clasificación y llegar a este compromiso como sublíder, con la posibilidad de ampliar su ventaja sobre uno de sus perseguidores directos.

Sin embargo, visitar el Gigante de Acero no será sencillo. Monterrey llega con una dinámica positiva y cuenta con futbolistas capaces de marcar diferencias en el último tercio, así que la escuadra tapatía tendrá que mostrar su mejor versión defensiva.

Diego Campillo será una pieza importante para organizar la zaga, cerrar espacios y dificultar las conexiones ofensivas de los locales. La misión será resistir la presión de los Rayados sin perder el orden, especialmente cuando Monterrey intente acelerar por las bandas o encuentre espacios cerca del área.

En ataque, Chivas apostará por la creatividad del ‘Piojo’ Alvarado y el olfato goleador de Ricardo Marín. Si consigue recuperar la pelota y salir rápidamente al contragolpe, el conjunto rojiblanco podría aprovechar los espacios que deje Monterrey al adelantar sus líneas.

El invicto como visitante es un impulso anímico importante, pero mantenerlo exigirá concentración, contundencia y capacidad para soportar los momentos de mayor presión.

Claves del Monterrey vs Chivas

Uno de los factores decisivos será la lucha por la posesión. Monterrey buscará controlar el ritmo del partido y establecerse en campo rival, mientras que Chivas intentará cerrar los caminos hacia su área y aprovechar cada oportunidad para atacar con velocidad.

La efectividad de los delanteros también puede inclinar la balanza. Hugo Cuypers llega respaldado por la buena actuación colectiva ante Puebla, mientras que Ricardo Marín será una de las principales cartas ofensivas del Rebaño. Quien consiga aprovechar mejor sus oportunidades podría darle una ventaja decisiva a su equipo.

Otro aspecto fundamental será la capacidad defensiva de Chivas para contener a Lucas Ocampos y Diego Rossi. Si los rojiblancos permiten que Monterrey encuentre espacios con facilidad, podrían pasar demasiados minutos defendiendo cerca de su portería.

Por el contrario, si el Rebaño logra mantener el orden y salir con precisión, tendrá posibilidades de inquietar a una defensa regiomontana que también deberá estar atenta a las transiciones ofensivas.

Finalmente, la localía puede marcar la diferencia. Monterrey llega fortalecido por sus últimos resultados y contará con el impulso de su afición, mientras que Chivas necesita demostrar que su buen rendimiento fuera de casa también puede sostenerse ante uno de los rivales más exigentes del torneo.

Pronóstico Monterrey vs Chivas: ¿Quién ganará?

Se espera un encuentro intenso y con oportunidades para ambos equipos. Chivas tiene argumentos para complicar a los Rayados gracias a su solidez y su buen desempeño como visitante, pero Monterrey atraviesa un momento ascendente y parece estar recuperando la confianza bajo la dirección de Matías Almeyda.

La capacidad ofensiva que mostraron los albiazules frente a Puebla, sumada a la ventaja de jugar en el Gigante de Acero, nos lleva a pensar que los locales podrían encontrar la manera de romper la resistencia rojiblanca.

Eso sí, no será una victoria sencilla. Chivas cuenta con futbolistas capaces de aprovechar los espacios y podría mantener el partido abierto hasta los últimos minutos.

Nuestro pronóstico para el Monterrey vs Chivas es una trabajada victoria de Rayados por 2-1.

Esperamos un duelo parejo, con intensidad de principio a fin, pero con Monterrey aprovechando su buen momento para quedarse con tres puntos fundamentales en la pelea por la Liguilla.

¿Qué está en juego en el Gigante de Acero?

Para Monterrey, ganar significaría confirmar su recuperación, sumar una tercera victoria consecutiva y acercarse a los puestos más altos de la clasificación. Para Chivas, llevarse los tres puntos sería una oportunidad de consolidarse como sublíder y reafirmar su fortaleza cuando juega fuera de casa.

Con apenas tres unidades de diferencia entre ambos, el resultado puede tener un impacto importante en la recta final del campeonato. La presión estará presente desde el primer minuto y cualquier detalle podría cambiar el rumbo del encuentro.

Last modified: octubre 24, 2026