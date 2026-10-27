Written by: octubre 27, 2026 Premier League 2026-2027

Liverpool vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de la Liga 2026-2027

Liverpool vs Chelsea

¡Cita estelar en Anfield, clásico copero e impacto total por el pase a los cuartos de final de la Copa! El enrachado Liverpool recibe a un urgido Chelsea en una eliminatoria a todo o nada marcada por el regreso de Xabi Alonso a su casa. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante el duelo más atractivo de esta instancia en la Copa, solo uno podrá seguir su camino, mientras que el otro quedará eliminado, lo que sería un fracaso para cualquiera.

El equipo de Andoni Iraola llega encendido tras ligar cuatro victorias consecutivas y vencer 2-0 al Brighton, buscando un nuevo triunfo ahora en la Copa.

Por su parte, la escuadra de Xabi Alonso desembarca necesitada de redención tras caer 2-0 frente al Tottenham en Premier League, lo que fue su segunda derrota en sus últimos 5 duelos

Liverpool asfixiará la salida rival adueñándose de la medular con Alexis Mac Allister para alimentar el desequilibrio de Rio Ngumoha y el poderío de Alexander Isak. Chelsea responderá a la ausencia de Cole Palmer encomendándose a la desfachatez de la joya brasileña Estêvão para desbordar arriba.

La inercia ganadora que arrastran los de casa y las constantes vulnerabilidades defensivas que viene mostrando la visita auguran una lluvia de emociones. Nuestro pronóstico es un contundente triunfo del Liverpool 4-2 sobre el Chelsea. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 27, 2026
Brighton vs Manchester City Previous Story
Manchester City vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de la Liga 2026-2027

Related Posts

Brighton vs Manchester City

Manchester City vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de la Liga 2026-2027

Written by: octubre 27, 2026

¡Choque de titanes en la Copa de la Liga por el pase a los cuartos de final de Inglaterra! El Manchester City recibe en el Etihad Stadium...

Read More
Fleetwood vs Arsenal

Fleetwood vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de la Liga 2026-2027

Written by: octubre 26, 2026

¡Tarde de pura magia copera, eliminación directa e ilusión sin límites en el fútbol inglés! El humilde Fleetwood Town de cuarta...

Read More
Chelsea vs Tottenham

Chelsea vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Premier League 2026-2027

Written by: octubre 24, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Pasión desbordada y orgullo de...

Read More
Liverpool vs Villarreal

Liverpool vs Villarreal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Written by: octubre 19, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de máxima presión en el...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *