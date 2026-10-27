Manchester City vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de la Liga 2026-2027

Written by: octubre 27, 2026 Premier League 2026-2027

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Brighton vs Manchester City

¡Choque de titanes en la Copa de la Liga por el pase a los cuartos de final de Inglaterra! El Manchester City recibe en el Etihad Stadium al peligroso Brighton en una eliminatoria a partido único donde cualquier error podría costar la eliminación. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros saldrán con todo sabiendo que no hay margen de error, el ganador se meterá entre los 8 mejores, mientras que el perdedor queará eliminado.

El equipo de Enzo Maresca llega como líder de la Premier League, sin embargo justamente vienen de perder su paso perfecto el pasado sábado cuando fueron vencidos 2-1 por el Aston Villa. En la ronda previa de la Copa habían goleado 5-0 a Norwich con doblete de Floyd Samba.

Por su parte, la escuadra de Fabian Hürzeler desembarca motivada recordando que en la ronda previa dejaron fuera al Manchester United en Old Trafford, sin embargo en la Premier League vienen de caer 2-0 ante el Liverpool.

Manchester City adueñará la posesión asociando la contención de Mateo Kovacic con la creatividad de Phil Foden para surtir la velocidad de Jérémy Doku y la potencia de Vitor Reis. 

Brighton responderá replegando líneas para intentar golpear la espalda de la zaga celeste en transiciones verticales.

El abrumador volumen de juego que generan los locales en su coloso y la contundencia de sus atacantes estelares terminarán inclinando la balanza en el tramo final, sin embargo habrá que ver que tantos cambios hacen los entrenadores. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Manchester City 3-1 sobre el Brighton. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 27, 2026
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