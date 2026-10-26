Fleetwood vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de la Liga 2026-2027

Premier League 2026-2027

¡Tarde de pura magia copera, eliminación directa e ilusión sin límites en el fútbol inglés! El humilde Fleetwood Town de cuarta división recibe en su terreno de juego al gigante Arsenal por el pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante un duelo con un claro favorito, sin embargo lo atractivo de la Copa es justamente este tipo de duelos donde puede haber grandes sorpresas.

El equipo de casa llega instalado en la cuarta ronda tras dar la gran campanada eliminando al Sheffield, buscando una hazaña histórica pese a sufrir en la League Two donde pelea en la zona baja.

Por su parte, la escuadra de Mikel Arteta desembarca motivada tras vencer 2-0 al Everton en la Premier League donde se ubica como co-líder.

Fleetwood armará un muro defensivo infranqueable apoyado en la fuerza de su colectivo para intentar sorprender a balón parado.

Arsenal tomará el control absoluto de la pelota apostando a la dinámica juvenil de Max Dowman y la jerarquía en la medular de Mikel Merino y Noni Madueke.

A pesar de que el cuadro visitante presentará una alineación completamente alternativa, la abismal diferencia de calidad individual e intensidad terminará liquidando el trámite. Nuestro pronóstico es una contundente victoria del Arsenal 3-0 sobre el Fleetwood. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 26, 2026