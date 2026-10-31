Chivas vs Atlante EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

Iba la Calaca fría

porque ya sabía

lo que al Potro le esperaría.



Con un doblete ‘Sando’ se escapó,

‘Efra’ la magia sacó

y el equipo agradó.



La Flaca, le guste o no le guste, dijo lo que correspondía:

🇫🇷 ¡HOY GANARON LAS CHIVAS! 🇫🇷 pic.twitter.com/JcXbHyl3Uv — CHIVAS (@Chivas) November 1, 2026

¡El Rebaño quiere seguir volando rumbo a la cima! Las Chivas de Guadalajara regresan al Estadio Akron para recibir al Atlante en un enfrentamiento con historia y objetivos muy distintos. Mientras el conjunto rojiblanco busca consolidarse entre los primeros puestos y mantener vivas sus aspiraciones de pelear por el liderato, los Potros de Hierro llegan contra las cuerdas, con la eliminación matemática cada vez más cerca.

El Guadalajara atraviesa un buen momento futbolístico y quiere aprovechar su condición de local para sumar una nueva victoria. Atlante, por su parte, necesita una reacción inmediata después de sufrir otro tropiezo que lo mantiene rezagado en la clasificación.

Con la confianza de un lado y la urgencia del otro, el partido promete intensidad desde el silbatazo inicial. ¿Podrán las Chivas imponer su jerarquía ante su afición o los azulgranas darán la sorpresa en territorio tapatío?

¿Cómo llegan Chivas y Atlante a este compromiso?

Chivas: el Rebaño quiere seguir escalando posiciones

Las Chivas llegan a este encuentro ubicadas en el tercer lugar de la tabla, después de encadenar dos victorias consecutivas que han fortalecido sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

En su compromiso más reciente, el Guadalajara consiguió una valiosa victoria por 1-0 frente a Monterrey, gracias a una anotación del ‘Piojo’ Alvarado. El resultado confirmó la capacidad del equipo para competir en partidos cerrados y resolverlos mediante una jugada decisiva.

Ahora, el objetivo será prolongar esa dinámica positiva y aprovechar el respaldo de su afición en el Estadio Akron. Cada punto resulta importante para un conjunto que quiere mantenerse en la pelea por los primeros puestos y llegar fortalecido a la fase final.

Uno de los aspectos más destacados del Rebaño ha sido su solidez defensiva. La seguridad del ‘Tala’ Rangel bajo los tres palos y el trabajo colectivo han permitido al equipo afrontar encuentros exigentes sin conceder demasiadas facilidades.

En la construcción del juego, Bryan González y Omar Govea tendrán la responsabilidad de aportar equilibrio y distribuir el balón para encontrar a sus futbolistas ofensivos. La creatividad del ‘Piojo’ Alvarado volverá a ser una de las principales armas para abrir espacios y generar oportunidades de gol.

Atlante: los Potros necesitan una reacción urgente

La situación del Atlante es mucho más complicada. El conjunto azulgrana ocupa el decimosexto puesto de la clasificación y llega después de perder por la mínima ante Atlético San Luis, un resultado que lo dejó todavía más rezagado en la lucha por la clasificación.

Los Potros de Hierro necesitan sumar cuanto antes para mantener vivas sus posibilidades, aunque el desafío de visitar a unas Chivas en buen momento representa una prueba de máxima exigencia.

La prioridad será recuperar el orden defensivo y evitar que el Guadalajara tome el control absoluto del encuentro. Si Atlante permite que los locales jueguen con comodidad cerca del área, podría pasar largos periodos defendiendo y sufrir ante la presión rojiblanca.

Eugenio Pizzuto tendrá un papel importante para organizar al equipo y contribuir al equilibrio en el mediocampo. En ataque, Luis Puente y Jhojan Julio buscarán aprovechar las oportunidades que aparezcan para sorprender a la defensa local.

Atlante necesitará una actuación prácticamente impecable para competir por los tres puntos. La concentración, la eficacia y la capacidad para aprovechar los errores rivales serán fundamentales si quiere regresar a casa con un resultado positivo.

Claves tácticas del Chivas vs Atlante

La solidez defensiva del Guadalajara puede marcar la diferencia

Chivas llega con confianza después de mantener su portería a cero ante Monterrey. Esa seguridad defensiva puede convertirse nuevamente en una ventaja, especialmente frente a un Atlante obligado a arriesgar para buscar puntos.

El ‘Tala’ Rangel será una pieza fundamental para respaldar al equipo desde el fondo, mientras que el trabajo de Bryan González y Omar Govea deberá ayudar a mantener el equilibrio entre defensa y ataque.

Si el Rebaño consigue recuperar rápidamente el balón y evitar las transiciones del rival, podrá instalarse en campo contrario y aumentar la presión sobre la zaga azulgrana.

La paciencia también será importante. Atlante podría replegarse para reducir los espacios, por lo que las Chivas tendrán que mover el balón con inteligencia y encontrar el momento adecuado para acelerar sus ataques.

El ‘Piojo’ Alvarado, la llave ofensiva de Chivas

La creatividad de Roberto Alvarado puede ser determinante para romper el planteamiento defensivo de los visitantes. Su capacidad para asociarse, encontrar espacios y generar peligro lo convierte en uno de los futbolistas más importantes del Guadalajara.

Después de marcar el gol del triunfo ante Monterrey, el ‘Piojo’ llegará motivado y buscará repetir una actuación decisiva.

Atlante tendrá que vigilar sus movimientos y evitar que reciba con libertad en zonas peligrosas. Si los azulgranas pierden el control del mediocampo, podrían conceder demasiadas oportunidades a un equipo que llega con una dinámica ganadora.

Para los visitantes, la mejor alternativa será mantener las líneas compactas y buscar ataques rápidos cuando recuperen el balón, utilizando a Luis Puente y Jhojan Julio para intentar sorprender a la defensa rojiblanca.

Pronóstico de Chivas vs Atlante

El Guadalajara parte como favorito por su posición en la tabla, su buen momento futbolístico y la fortaleza que ha mostrado en sus últimos compromisos. Las dos victorias consecutivas han reforzado la confianza del equipo, que además viene de superar a Monterrey en un partido exigente.

Atlante, en cambio, llega presionado por su situación en la clasificación y necesita encontrar soluciones para competir ante uno de los equipos mejor posicionados del campeonato.

La diferencia podría estar en la organización defensiva de Chivas y en su capacidad para aprovechar las oportunidades de gol. Si el Rebaño mantiene el orden mostrado recientemente y consigue que el ‘Piojo’ Alvarado entre en contacto con el balón en zonas decisivas, tendrá argumentos suficientes para controlar el partido.

Los Potros podrían complicar algunos tramos mediante un planteamiento conservador, pero sostener ese esfuerzo durante los 90 minutos será una tarea difícil ante la intensidad del conjunto local.

Pronóstico: Chivas 2-0 Atlante.

Nuestra predicción es una victoria clara del Guadalajara por 2-0 en el Estadio Akron. Esperamos que el Rebaño imponga condiciones con su solidez defensiva y desequilibrio ofensivo, consiga los tres puntos y mantenga su lucha por la cima de la clasificación.

¿Quién ganará el Chivas vs Atlante?

Las Chivas quieren aprovechar su buen momento para continuar entre los primeros lugares, mientras que Atlante afronta un compromiso decisivo para evitar quedarse sin posibilidades de clasificación.

El Guadalajara tiene la confianza, la localía y los argumentos futbolísticos para buscar una nueva victoria. Sin embargo, deberá evitar excesos de confianza ante un rival que jugará con la urgencia de sumar.

Last modified: octubre 31, 2026